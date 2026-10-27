Před volbami slibovali levnější cestování. Teď většina krajů vedených ANO ruší slevy na jízdném
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dnes 27. října 2026 v 10:16
Čas čtení 0:57

Před volbami slibovali levnější cestování. Teď většina krajů vedených ANO ruší slevy na jízdném

Michaela Lišková
Michaela Lišková
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Studenti a senioři v některých krajích přijdou o levnější jízdenky. Z osmi regionů, které loni zavedly vyšší slevy, chce příští rok pokračovat zatím jen Vysočina. O dalších dvou krajích se teprve rozhodne.

mhd
Zdroj: Pražská integrovaná doprava / volně k užití

Osm krajů, kde v roce 2024 zvítězilo hnutí ANO, zavedlo loni dodatečné slevy na veřejnou dopravu. Chtěly tím splnit předvolební slib a vrátit studentům a seniorům zvýhodnění, které v roce 2022 snížila vláda Petra Fialy ze 75 na 50 procent. Jak teď ale zjistil iRozhlas.cz, většina krajů už od podpory ustoupila nebo ji plánuje ukončit.

Pokračovat chce jen Vysočina

Z osmi krajů se zatím k pokračování slev v roce 2027 přihlásila pouze Vysočina. Přesné podmínky ale představí až po schválení krajského rozpočtu.

Moravskoslezský, Plzeňský, Královéhradecký a Zlínský kraj už podporu ukončily. Karlovarský kraj ji plánuje zrušit do konce letošního roku. V Ústeckém a Olomouckém kraji rozhodnou zastupitelé až v prosinci.

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Zájem o levnější cestování se navíc výrazně liší. Třeba Moravskoslezský kraj na slevy vyčlenil 75 milionů korun, lidem ale nakonec proplatil jen 1,2 milionu. Podle hejtmanství byl zájem příliš malý.

V Ústeckém kraji naopak evidují přes 14 tisíc žádostí a vyplatili už více než 4,7 milionu korun. Na Vysočině lidé získali přes 2,2 milionu korun.

Vláda slibovala slevy pro celé Česko

Vyšší, 75procentní slevu chtěla vláda Andreje Babiše znovu zavést celostátně od ledna 2027. Podle zářijového vyjádření ministra dopravy Ivana Bednárika (za SPD) ale návrh státního rozpočtu na příští rok počítá pouze se současným 50procentním zvýhodněním.

Základní sleva na jízdném tedy studentům a seniorům nekončí. Ruší se jen dodatečné krajské příspěvky, díky kterým mohli cestovat ještě levněji. Jestli a kdy se vyšší sleva vrátí v celém Česku, zatím není jasné.

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