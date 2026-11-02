Místo oslav protesty. Dva umělci odmítli státní ceny, Klempíř na předávání nedorazil
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dnes 2. listopadu 2026 v 9:48
Čas čtení 1:28

Místo oslav protesty. Dva umělci odmítli státní ceny, Klempíř na předávání nedorazil

Michaela Lišková
Michaela Lišková
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Místo slavnostní atmosféry protesty a prázdné židle. Dva laureáti odmítli převzít státní ceny za kulturu, novináři neměli na ceremoniál oficiální přístup a ministr kultury Oto Klempíř kvůli nemoci vůbec nedorazil.

Ministr kultury Oto Klempíř
Ministr kultury Oto Klempíř Zdroj: Oto Klempíř/propagační materiál

Nedělní předávání Státních cen za literaturu a překlad a Cen ministerstva kultury se letos přesunulo z Národního divadla do menší Sukovy síně pražského Rudolfina. Na rozdíl od předchozích ročníků se nekonal přímý televizní přenos a počet hostů byl omezený. Podle Novinek navíc ministerstvo novinářům neudělilo oficiální akreditace.

Před Rudolfinem proto protestovali zástupci kulturní obce, mimo jiné z Obce překladatelů a spolku Umění trvá. Tichým společným čtením upozornili na obavy o svobodu umělecké tvorby. Přímo v sále se pak objevil transparent s nápisem „Demisi ministra kultury!“.

 

Cenu odmítla převzít umělkyně Anna Daučíková a pozůstalí režiséra Juraje Herze, kterého ministerstvo ocenilo in memoriam. Jejich jména na pódiu ani nezazněla.

Na ceremoniál nedorazil ani ministr kultury. Pro ČTK uvedl, že má virózu a potřebuje se zotavit před pondělním jednáním vlády. Zastoupil ho vrchní ředitel ministerstva Milan Němeček.

„Ministerstvo chce pár lidí ocenit, ale nechce, aby se o tom někdo dozvěděl“

Podobu letošního předávání kritizoval také překladatel Viktor Janiš, který předsedal komisi pro udělení státní ceny za překlad.

„Ministerstvo kultury chce pár lidí ocenit, ale nechce, aby se o tom někdo dozvěděl,“ napsal na Facebooku v reakci na omezený přístup médií.

Cenu za překlad letos získala Stanislava Pošustová-Menšíková, která do češtiny převedla kultovní trilogii Pán prstenů. Janiš připomněl, že všech 1 400 stran původně překládala za normalizace pro jediného člověka – svého tatínka.

„Ale nakonec si ho přečetlo dobrého půl milionu lidí. A já tímto Staše děkuji. Ne jen z moci úřední, ale jako člověk,“ napsal Janiš, který se stal překladatelem právě díky jejímu překladu, jak sám poznamenal.

 

Státní cenu za literaturu získal Václav Jamek za román Rok s ostatními sirotky a svou dosavadní tvorbu. Mezi oceněnými byli také divadelní fotograf Josef Ptáček, muzikoložka Vlasta Reittererová a bývalá ředitelka Státního fondu kinematografie Helena Bezděk Fraňková.

Ta se rozhodla finanční odměnu za cenu využít neobvyklým způsobem. Po odchodu ze Státního fondu audiovize se začala věnovat podnikání v oblasti vývoje prsních protéz pro ženy po rakovině prsu a právě na to chce využít 300 tisíc korun, které s oceněním získala.

„Takže můžeme říct, že ministerstvo kultury podporuje vznik mastektomických pomůcek a prsních protéz,“ poznamenala s nadsázkou při přebírání ceny, jak informovaly Novinky.cz.

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