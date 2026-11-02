Místo oslav protesty. Dva umělci odmítli státní ceny, Klempíř na předávání nedorazil

Místo slavnostní atmosféry protesty a prázdné židle. Dva laureáti odmítli převzít státní ceny za kulturu, novináři neměli na ceremoniál oficiální přístup a ministr kultury Oto Klempíř kvůli nemoci vůbec nedorazil.
Nedělní předávání Státních cen za literaturu a překlad a Cen ministerstva kultury se letos přesunulo z Národního divadla do menší Sukovy síně pražského Rudolfina. Na rozdíl od předchozích ročníků se nekonal přímý televizní přenos a počet hostů byl omezený. Podle Novinek navíc ministerstvo novinářům neudělilo oficiální akreditace.
Před Rudolfinem proto protestovali zástupci kulturní obce, mimo jiné z Obce překladatelů a spolku Umění trvá. Tichým společným čtením upozornili na obavy o svobodu umělecké tvorby. Přímo v sále se pak objevil transparent s nápisem „Demisi ministra kultury!“.
Cenu odmítla převzít umělkyně Anna Daučíková a pozůstalí režiséra Juraje Herze, kterého ministerstvo ocenilo in memoriam. Jejich jména na pódiu ani nezazněla.
Na ceremoniál nedorazil ani ministr kultury. Pro ČTK uvedl, že má virózu a potřebuje se zotavit před pondělním jednáním vlády. Zastoupil ho vrchní ředitel ministerstva Milan Němeček.
„Ministerstvo chce pár lidí ocenit, ale nechce, aby se o tom někdo dozvěděl“
Podobu letošního předávání kritizoval také překladatel Viktor Janiš, který předsedal komisi pro udělení státní ceny za překlad.
„Ministerstvo kultury chce pár lidí ocenit, ale nechce, aby se o tom někdo dozvěděl,“ napsal na Facebooku v reakci na omezený přístup médií.
Cenu za překlad letos získala Stanislava Pošustová-Menšíková, která do češtiny převedla kultovní trilogii Pán prstenů. Janiš připomněl, že všech 1 400 stran původně překládala za normalizace pro jediného člověka – svého tatínka.
„Ale nakonec si ho přečetlo dobrého půl milionu lidí. A já tímto Staše děkuji. Ne jen z moci úřední, ale jako člověk,“ napsal Janiš, který se stal překladatelem právě díky jejímu překladu, jak sám poznamenal.
Státní cenu za literaturu získal Václav Jamek za román Rok s ostatními sirotky a svou dosavadní tvorbu. Mezi oceněnými byli také divadelní fotograf Josef Ptáček, muzikoložka Vlasta Reittererová a bývalá ředitelka Státního fondu kinematografie Helena Bezděk Fraňková.
Ta se rozhodla finanční odměnu za cenu využít neobvyklým způsobem. Po odchodu ze Státního fondu audiovize se začala věnovat podnikání v oblasti vývoje prsních protéz pro ženy po rakovině prsu a právě na to chce využít 300 tisíc korun, které s oceněním získala.
„Takže můžeme říct, že ministerstvo kultury podporuje vznik mastektomických pomůcek a prsních protéz,“ poznamenala s nadsázkou při přebírání ceny, jak informovaly Novinky.cz.