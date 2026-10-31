Krkonoše a Jeseníky pokryje během soboty a neděle nános sněhu. Začátek listopadu potom přinese velké ochlazení do celého Česka a již zanedlouho bychom se podle meteorologů mohli radovat z prvního sněhu mimo hory. Podívej se na detailní předpověď.
Poslední říjnový den se nese ve znamení velké oblačnosti. Postupně se bude od severovýchodu místy vyskytovat mrholení nebo občasný déšť a později během dne v oblastech s nadmořskou výškou nad 1 000 metrů přijde sněžení. Meteorologové z Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) předpokládají, že napadnou až dva centimetry sněhu, přičemž na hřebenech Krkonoš a Jeseníků až sedm centimetrů. Co se týče dešťových srážek, na severu a severovýchodě může spadnout až 15 milimetrů.
Krkonoše zasype až 25 centimetrů nového sněhu
Nejvyšší teploty se na horách budou pohybovat kolem tří stupňů, v nížině v rozmezí od sedmi do 12 stupňů. V noci na neděli se pak ochladí na šest až dva stupně, na horách na nulu. Na většině území noc přinese občasný déšť nebo přeháňky, v oblastech nad 800 metrů déšť se sněhem nebo přímo sněžení. Napadne až osm centimetrů nového sněhu. K ránu má srážek ubývat.
V neděli, první listopadový den, bude nadále oblačno až zataženo, ale srážky se vyskytnou jen ojediněle, pouze na horách budou četnější a sněhové. Ráno se sněhové přeháňky mohou objevit i v polohách pod 900 metrů, což znamená, že může sněžit například na Vysočině nebo v podhůří hor. Přes den nás čekají teploty od sedmi do 11 stupňů, v 1 000 metrech na horách bude kolem jednoho stupně. Přes den napadne až pět centimetrů nového sněhu.
Předpovědní model ALADIN na víkend predikuje ještě daleko silnější sněžení, informují Novinky. V Krkonoších podle modelu může napadnout až 25 centimetrů sněhu, v Jeseníkách až 15 centimetrů.
Kdy začne sněžit i v nížině?
Následující týden se ochladí, denní teploty se budou držet pod 10 stupňů a v noci má podle meteorologů z ČHMÚ mrznout, ze začátku týdne zejména v Čechách a při uklidnění větru, postupně na celém území. Možné sněžení ve vyšších polohách meteorologové hlásí i na pondělí a úterý.
Sněhové pokrývky na celém území naší republiky bychom se mohli dočkat již kolem poloviny listopadu. Podle facebookového příspěvku stránky Meteo Včasné varování, která se odkazuje na předpovědi britských meteorologů, má na většině území napadnout alespoň centimetr sněhu. „Model v tomto výpočtu naznačuje kolem poloviny listopadu sněhovou pokrývku i mimo hory,“ píší. Moravskoslezský kraj se může těšit dokonce až na 15 centimetrů sněhu.