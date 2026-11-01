Restaurace v pražské Libni fungovala od roku 1874. Po dlouhých 152 letech nepřetržitého provozu ale končí. Budova, ve které sídlí, totiž půjde k zemi.
Rozhodl tak její majitel, kterým je společnost PRIME rezidence developera Michala Bobošíka. V Primátorské ulici místo jednoho z posledních dochovaných domů staré Libně vyroste sedmipodlažní bytový dům.
Záměr počítá až s 90 novými byty. Deník Blesk uvedl, že Bobošík si přeje v přízemí budovy restauraci zachovat. Provozovateli Petru Burdovi měl místo nabídnout, on ho ale odmítl. „Zákazníci, kteří chodí teď, tak sem potom stejně nepřijdou a nedají 400 korun za večeři,“ řekl novináři zmíněného plátku.
Restaurace sehrála důležitou roli při atentátu na Heydricha. Někdejší majitel František Jarolímek pomáhal československým parašutistům. Společně s dalšími místními podnikateli, řezníkem Bohumilem Vosmíkem a pekařem Josefem Kynclem, zajišťoval jídlo, jak připomíná například deník Metro.
Konec legendárního podniku vyvolal vlnu reakcí na sociálních sítích. Na slavný podnik zavzpomínal například hudební publicista Petr Korál. „Šel jsem se rozloučit s další legendární hospodou. Zítra ji definitivně zavřou a celý barák půjde k zemi. Ani historické propojení tohoto místa (a někdejšího majitele restaurace) s operací Anthropoid ‚Jarolímky‘ nezachránilo,“ napsal v příspěvku na Facebooku.