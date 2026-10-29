„Potřebujeme víc peněz.“ Babiš rozesmál britskou BBC, bulvár z něj udělal titulek

Český premiér Andrej Babiš se stal terčem vtipů v britské BBC. Stačila mu k tomu jediná věta o návratu Velké Británie do EU. Jeho výrok zaujal i britský bulvár a odpůrce Evropské unie.
Andrej Babiš se v pátek 23. října objevil v populárním britském satirickém pořadu Have I Got News for You, který se na BBC vysílá už od roku 1990. Tvůrce pořadu pobavila jeho odpověď na otázku reportéra Sky News, jestli by uvítal návrat Velké Británie do Evropské unie. „Ano, samozřejmě, potřebujeme víc peněz,“ prohlásil premiér na summitu EU v Bruselu.
Moderátor britského pořadu Babiše představil jako jednoho z evropských lídrů, kteří návrat Británie nadšeně podporují. Zároveň poznamenal, že český premiér řekl nahlas to, o čem se jinak mluví jen potichu. Poté, co hostům ve studiu režie pustila jeho odpověď, se všichni začali smát a diváci tleskat.
Ach, co k tomu dodat. Andrej Babiš dělá Česku ostudu..— Jan Lipavský (@JanLipavsky) October 29, 2026
„Čeká ho nepříjemné překvapení,“ přisadil si jeden z hostů s narážkou na stav britské ekonomiky.
„Chceme ty prachy,“ napsal The Sun
Babišova slova zaujala také britský bulvár. Deník The Sun zveřejnil článek s premiérovou fotografií a titulkem „We Want the Cash“, tedy „Chceme ty prachy“.
Výroku se okamžitě chopili také britští odpůrci návratu do EU. Poslanec strany Reform UK Robert Jenrick prohlásil, že Unie chce Británii zpátky jen kvůli jejím penězům. „Maska EU padla,“ komentoval Babišova slova.
V Česku vyvolalo video kritiku na sociálních sítích. „Ach, co k tomu dodat. Andrej Babiš dělá Česku ostudu…,“ napsal na síti X bývalý ministr zahraničí Jan Lipavský.