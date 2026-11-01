„Sorošem vycvičená a do naší země dosazená pastýřka všech zmanipulovaných oveček,“ napsal v sobotu poslanec Jindřich Rajchl na adresu ředitelku spolku Díky, že můžem Báry Stárek. Té se ale zastala celá řada osobností.
Kromě toho ji označil za „organizátorku uměle vyvolaných studentských protestů“. Nevybíravě se pustil také do jejího zapojení v organizaci Aspen Institute.
„Barbora je typickým produktem vzdělávací organizace pro nadějné nomenklaturní eurokádry známé pod názvem Aspen Institute. A byla tak vzorná a snaživá, že jí tam dokonce v roce 2025 dali medaili!“ sdělil svým sledujícím na sociálních sítích.
Zmiňovaná mezinárodní nezisková a nestranická organizace je terčem dezinformací pravidelně. Zaměřuje se na osobní integritu, kritické myšlení, etiku v rozhodování a reflexi hodnot. Její seznamy dárců, výstupy a výroční zprávy jsou transparentní a veřejně dohledatelné. V minulosti se jejich akcí účastnili politici a političky napříč politickým spektrem, například Andrej Babiš, Petr Pavel, Petr Fiala nebo Jan Farský.
Stárek je skutečně letošní laureátkou ceny Aspen CE Madeleine K. Albright Leadership Award, informace o dosazení Sorosem ale Rajchl nijak neprokázal.
„Bohyně, nedámě tě“
Ředitelky spolku, který mimo jiné pravidelně pořádá oslavy 17. listopadu, se zastala celá řada osobností. „Ale i té podpory. (...) Bohyně, souhlasím, Bohyně,“ napsal k příspěvku, kde se k situaci Stárek vyjadřuje, herec a režisér Jiří Mádl.
Stárek se mimo jiné ohradila vůči obvinění z uměle vyvolaných protestů. „Pokud se občané kdekoli v naší zemi ozvou a dají najevo, že se jim něco nelíbí, je to jejich nezadatelné právo ve svobodné společnosti. Tohle nejsou uměle vyvolané studentské protesty. Tohle jsou hlasy občanů, kteří se bojí stejně jako my. Kterým záleží na budoucnosti,“ napsala.
Na příspěvek reagovaly zástupy lidí. „Báro, díky za tvou energii. Tyhle debžoti aka Rajchl jen plevelej. Drž se, jsme s Tebou,“ vzkázal jí Vavřinec Hradilek.
„Poslanec Rajchl opět ukázal, že je odporná bytost. Pane Babiši, i na jeho hlase stojí vaše svoboda, byznys a vláda. Milá Báro, jste skvělá a pokračujte v tom, co děláte. Nenechte se podobným ubožákem otrávit,“ vyřídila v samostatném příspěvku europoslankyně Danuše Nerudová.
Stárek se zastala i bývalá vládní zmocněnkyně pro lidská práva Klára Šimáčková Laurenčíková. „Děláš skvělou a důležitou práci. Podobné nechutné útoky do zdravé společnosti nepatří. Věřím, že čím více se dějí, tím spíš je třeba posilovat hodnoty opačné - respekt, solidaritu a odvahu k angažované lidskosti,“ vyjádřila se v postu na Instagramu.
Za Stárek se postavil i šéf Mikuláš Minář. „A takhle se to s touhle vládou má. Je to parta slabochů, zbabělců a lhářů. Dokazujou to skoro každý den,“ sdělil šéf Milionu chvilek.