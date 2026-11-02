Soukromé letadlo, na jehož palubě bylo devět lidí, se za dosud neobjasněných okolností zřítilo přímo mezi rodinné domy.
Devět lidí přišlo v neděli o život při havárii soukromého letadla Learjet 60, které se zřítilo na silnici v blízkosti města West Palm Beach na Floridě. Oznámil to americký ministr dopravy Sean Duffy. Informovala o tom televize NBC News.
Letadlo havarovalo přibližně ve 12:50 místního času v obytné čtvrti nedaleko Cresthavenu, uvedl Federální úřad pro letectví (FAA). Posádka před nehodou hlásila prudkou ztrátu výšky a upozornila řízení letového provozu, že stroj narazí do země.
WATCH: New video shows Learjet 60 business jet crashing near West Palm Beach, Florida.
The plane was completely disintegrated upon impact. Number of casualties unknown. https://t.co/l5JT9KEWnQ— BNO News (@BNONews) November 1, 2026
Letadlo odstartovalo z Mezinárodního letiště Austin-Bergstrom v Austinu ve státě Texas a mířilo na letiště North Eleuthera na Bahamách.
Duffy potvrdil, že při nehodě zahynulo všech devět osob na palubě. Případ označil za „hroznou tragédii“. Bezprostředně nebylo známo, zda zranění utrpěli i lidé na zemi.
Podle zvukového záznamu komunikace s řízením letového provozu posádka vyhlásila nouzový stav a opakovaně informovala o rychlém klesání.
V jednom z hlášení uvedla, že letadlo klesá rychlostí přibližně 10 000 stop (tři kilometry) za minutu. Později oznámila, že klesání dosahuje 22 tisíc stop (téměř sedm kilometrů) za minutu a letadlo se naklání pod úhlem 60 stupňů. Komunikace se následně přerušila.
Příčina nehody nebyla bezprostředně známa. Vyšetřování povedou odborníci z Národního úřadu pro bezpečnost dopravy (NTSB) ve spolupráci s FAA.