Setkání slovenského premiéra Roberta Fica a předsedy české vlády Andreje Babiše v Praze se odehrávalo v bouřlivé atmosféře
Slovenský premiér Robert Fico spolu s premiérem ČR Andrejem Babišem v úterý v zahradě českého úřadu vlády odhalili sochu česko-slovenského přátelství. Považují to za potvrzení nadstandardních vzájemných vztahů zemí. Spolupráce Slovenska a Česka je podle Fica v současné době důležitější než kdy jindy, informuje zpravodajka TASR v Praze.
Země podle předsedy slovenské vlády čelí náročným časům. V této souvislosti zmínil například ropnou krizi či válečné hrozby. „Chci ocenit, že v těchto náročných časech se ukazuje spolupráce mezi ČR a SR jako snad ještě důležitější než kdykoliv jindy,“ zdůraznil.
Bronzová socha s názvem Mezi námi má podobu ČR a SR, které si podávají ruce, a je umístěna na žulovém podstavci. Autorem díla je akademický sochař Vladimír Durbák. Socha podle Fica ukazuje dvě samostatné země, které však k sobě mají stále blízko. Českému úřadu vlády ji darovalo slovenské velvyslanectví.
Politici sochu odhalili den před 108. výročím vzniku Československa. V Česku se budou v den státního svátku konat různé akce, veřejnosti budou zpřístupněna sídla úřadu vlády, Senátu a mnoha ministerstev. Ráno se na Národním památníku Vítkov uskuteční tradiční pietní akt za účasti nejvyšších ústavních činitelů a večer český prezident Petr Pavel na Pražském hradě udělí státní vyznamenání.
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Česká a slovenská vláda po nástupu Babišova kabinetu obnovily společná zasedání vlád, která přerušila vláda Petra Fialy pro odlišný postoj zemí v zahraniční politice, zejména v souvislosti s konfliktem na Ukrajině. Babiš za to Fialu opakovaně kritizoval a tvrdil, že mezi Českem a Slovenskem způsobil ochlazení vztahů. Vlády nejbližší společně zasednou o dva týdny v Bratislavě. Minulý týden v pátek Prahu navštívil také slovenský ministr zahraničních věcí a evropských záležitostí Juraj Blanár.