Stovky lidí demonstrovaly v Madridu po srážce vlaků, policie nasadila slzný plyn

Zdroj: JUAN BARBOSA
Zdroj: JUAN BARBOSA
Zdroj: JUAN BARBOSA
Zdroj: JUAN BARBOSA
1 / 4
Demonstranti ve španělském hlavním městě Madridu se ve středu pozdě večer dostali do střetů s policií po železniční nehodě, při níž zahynulo nejméně 68 lidí. Informovala o tom agentura DPA, píše TASR.
Demonstraci před ministerstvem dopravy svolaly krajně pravicové skupiny s požadavkem, aby vláda po tragické nehodě odstoupila. Demonstrace se zúčastnilo přibližně 1 500 lidí a policie použila slzný plyn, aby dav rozehnala, uvedla veřejnoprávní televize TVE.
Ministr dopravy Óscar Puente uvedl, že k nehodě došlo po „nevysvětlitelném“ rozhodnutí dispečinku povolit jednomu z vlaků pokračovat v jízdě na trati, kde byl provoz zastaven kvůli technické poruše bezpečnostního systému.