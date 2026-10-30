Stovky lidí demonstrovaly v Madridu po srážce vlaků, policie nasadila slzný plyn
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dnes 30. října 2026 v 10:57
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Stovky lidí demonstrovaly v Madridu po srážce vlaků, policie nasadila slzný plyn

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Španělsko, protest, srážka vlaků Zdroj: JUAN BARBOSA
Španělsko, protest, srážka vlaků Zdroj: JUAN BARBOSA
Španělsko, protest, srážka vlaků Zdroj: JUAN BARBOSA
Španělsko, protest, srážka vlaků Zdroj: JUAN BARBOSA
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Demonstranti ve španělském hlavním městě Madridu se ve středu pozdě večer dostali do střetů s policií po železniční nehodě, při níž zahynulo nejméně 68 lidí. Informovala o tom agentura DPA, píše TASR.

Demonstraci před ministerstvem dopravy svolaly krajně pravicové skupiny s požadavkem, aby vláda po tragické nehodě odstoupila. Demonstrace se zúčastnilo přibližně 1 500 lidí a policie použila slzný plyn, aby dav rozehnala, uvedla veřejnoprávní televize TVE.

Ministr dopravy Óscar Puente uvedl, že k nehodě došlo po „nevysvětlitelném“ rozhodnutí dispečinku povolit jednomu z vlaků pokračovat v jízdě na trati, kde byl provoz zastaven kvůli technické poruše bezpečnostního systému.

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