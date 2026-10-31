„Vysílání bude velmi omezené.“ Víme, jak bude vypadat stávka České televize a rozhlasu 3. listopadu
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Lucie Novotná
dnes 31. října 2026 v 12:59
Čas čtení 1:55

„Vysílání bude velmi omezené.“ Víme, jak bude vypadat stávka České televize a rozhlasu 3. listopadu

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„Vysílání bude velmi omezené.“ Víme, jak bude vypadat stávka České televize a rozhlasu 3. listopadu
Zdroj: TASR - Barbora Vizváryová

V úterý 3. listopadu vstoupí Česká televize a Český rozhlas do stávky. Začne hned o půlnoci a potrvá celých 24 hodin. Přinášíme ti přehled, jak bude vypadat vysílání během stávky a jak se v případě zájmu můžeš na podporu zapojit i ty.

„Veřejnoprávní média jsou vaše. Chceme, aby to tak zůstalo. Proto odmítáme snahy vlády o zestátnění financování České televize a Českého rozhlasu. My, pracovníci ČT a ČRo, budeme nezávislost obou médií bránit. V úterý 3. 11. 2026 jdeme do celodenní stávky,“ píše v příspěvku na Instagramu profil Veřejně, iniciativa pracovnic a pracovníků České televize a Českého rozhlasu za nezávislá média veřejné služby.

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V 16:36 začnou protestní shromáždění

„Buďte s námi na veřejných shromážděních,“ dodávají s pozvánkou na protestní akce, které se budou konat ve městech po celé republice v symbolický čas 16:36, jako odkaz na to, kdy Sněmovna ve 4:36 v noci odhlasovala návrh na zrušení koncesionářských poplatků.

V Praze veřejnost ke shromáždění pozval i moderátor České televize Daniel Stach. „Přijďte na Václavské náměstí a společně ukažme, že nám záleží na nezávislosti veřejnoprávních médií a že je nás hodně. Papírové čepice s sebou!“ napsal ve společném příspěvku s iniciativou Veřejně. Shromáždění proběhne ve spodní části náměstí u stanice metra Můstek.

Vysílání dodrží jen zákonné minimum

Redaktorka Refresheru s Danielem Stachem mluvila před týdnem. „V úterý se výrazně promění vysílání České televize a Českého rozhlasu. Bude to jasně patrné na první pohled a bude se to týkat i těch nejsledovanějších zpravodajských relací,“ řekl nám.

„Budeme dodržovat to, co nám umožňuje zákon,“ odpověděl Stach na otázku, jak přesně bude stávka vypadat. „To znamená, že platí, že pokud by byla nějaká velká mimořádná situace, nějaké povodně, tornádo nebo něco podobného, tak samozřejmě se naši diváci můžou, jak jsou zvyklí, spolehnout, že informace v České televizi a v Českém rozhlase okamžitě dostanou,“ vysvětlil.

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„Zároveň platí, že to vysílání bude velmi omezené, jak jen nám umožňuje zákon,“ znovu zopakoval moderátor. Konkrétní podrobnosti organizátorstvo neprozradilo. „Chceme, aby finální podoba byla pro lidi překvapením,“ citují Seznam Zprávy slova redaktorky České televize a členky iniciativy Veřejnoprávně Elišky Záleské.

Na celý náš rozhovor s Danielem Stachem se podívej níže:

 
 
 
Zobrazit příspěvek na Instagramu
 
 
 

Příspěvek sdílený REFRESHER News CZ (@refreshernews.cz)

Média podpoří i studentstvo

„Do stávky se zapojí většina zaměstnanců Českého rozhlasu. Jde rozhodně o větší zastoupení, než bylo v červnu během výstražné stávky. Některá oddělení se účastní celá,“ uvedla editorka Českého rozhlasu Lucie Pávová. „Na všech stanicích by to mělo být znatelné zřetelně. Stávka je od půlnoci do půlnoci, takže třeba na Radiožurnálu, který vysílá nepřetržitě, se to se začátkem zlomí a stávka bude opravdu znát,“ popsala.

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V České televizi se stávka nejvíce dotkne zpravodajského kanálu ČT24. „Část lidí v práci bude muset být. Mělo by jít ale o nejnižší nutný počet,“ uvedlo podle Seznam Zpráv zaměstnanectvo. Kanál omezí živá vysílání a poběží reprízy starších pořadů. Podle MF Dnes se v pořadu Události redaktorstvo bude muset obejít bez čtecích zařízení a zprávy se budou vysílat jen jednou za hodinu místo každé půlhodiny jako běžně.

Do stávky půjdou kromě veřejnoprávních médií také studenti a studentky vysokých škol, stávku vyhlásil Výbor solidarity studentů a zapojení potvrdila DAMU, Masarykova univerzita nebo Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy.

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Zdroj: instagram.com, instagram.com, seznamzpravy.cz
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