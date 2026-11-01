PŘEDPOVĚĎ: Do Česka přišel sníh. Jaké bude příští týden počasí a kdy bude mrznout?
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dnes 1. listopadu 2026 v 15:15
Čas čtení 0:56

PŘEDPOVĚĎ: Do Česka přišel sníh. Jaké bude příští týden počasí a kdy bude mrznout?

Ondřej Jarůšek
Ondřej Jarůšek
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O víkendu na horách nasněžilo a ve vyšších polohách by mohlo sněžit i v příštích dnech. Jaké počasí nás tento týden čeká?

Podle aktuální předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) bude na začátku týdne převládat velká oblačnost s ranními mlhami, které mohou namrzat. Ojediněle se objeví slabý déšť nebo mrholení, v polohách nad 800 metrů může opět sněžit.

Denní teploty v pondělí a úterý dosáhnou 4 až 9 stupňů, na Moravě a ve Slezsku bude větrno s nárazy větru až 55 km/h.

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Oblačno až zataženo bude i ve středu. Počítat je třeba s ranními mlhami a ojedinělým mrholením. Noční teploty klesnou na 4 až 0 stupňů, při zmenšené oblačnosti rtuť klesne až na minus 2 stupně. Přes den pak teploty vystoupají na 5 až 9 stupňů.

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V druhé polovině týdne můžeme očekávat nízkou oblačnost a mlhy (i mrznoucí), které se mohou udržet po většinu dne. Noční teploty klesnou až na minus 5 stupňů, zatímco denní teploty vystoupají na 5 až 10 stupňů.

Kolik na horách nasněžilo?

Sníh se zatím drží zejména v nadmořských výškách nad 950 metrů. Během víkendu napadlo na Pradědu zhruba 15 centimetrů, Luční bouda hlásila 12 centimetrů a na Sněžce napadlo 10 centimetrů sněhu. Další sněžení se očekává i v následujících dnech, napadnout by však měly spíše nižší jednotky centimetrů.

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