🕯️ Halloween is over, dneska jsou na řadě Dušičky!
Ať už se chystáš zapálit svíčku někomu blízkému, nebo tě jen zajímá historie pražských hřbitovů, dneska máš příležitost podívat se na tahle místa trochu jinak. Praha připravila speciální program, od komentovaných vycházek až po výstavu, která ti ukáže, jak vypadá práce v pohřebnictví. A pokud to dnes nestíháš, nezapomeň, že vzpomínat na své blízké můžeš kdykoliv. 🤍
🕯️ Halloween is over, dneska jsou na řadě Dušičky!
Ať už se chystáš zapálit svíčku někomu blízkému, nebo tě jen zajímá historie pražských hřbitovů, dneska máš příležitost podívat se na tahle místa trochu jinak. Praha připravila speciální program, od komentovaných vycházek až po výstavu, která ti ukáže, jak vypadá práce v pohřebnictví. A pokud to dnes nestíháš, nezapomeň, že vzpomínat na své blízké můžeš kdykoliv. 🤍