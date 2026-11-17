Co nejvíc ohrožuje demokracii? Na to jsme se ptali během oslav svobody a demokracie Korzo Národní ✌🏻
Tereza Kopecká Anna-Marie Vondráková Vladislav Levin
dnes 17. listopadu 2026 v 13:30
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Co nejvíc ohrožuje demokracii? Ptáme se na Národní třídě
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