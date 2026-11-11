Jsou modulární domy cestou k vlastnímu bydlení? Další pokoje přistavíš, až když je potřebuješ
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Tento článek je sponzorovaný obsah společnosti Česká spořitelna.
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dnes 11. listopadu 2026 v 13:45
Čas čtení 4:24

Jsou modulární domy cestou k vlastnímu bydlení? Další pokoje přistavíš, až když je potřebuješ

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Nemusíš mít hned na velký dům. Modulární stavby se dají rozšiřovat postupně.

Ceny nemovitostí a náklady na výstavbu dokážou člověka od vlastního bydlení snadno odradit. Zvlášť pokud si pod pojmem vlastní dům představíš klasickou novostavbu s několika pokoji, zahradou a pořádnou hypotékou. Jenže bydlet ve vlastním nemusí nutně znamenat začínat na 150 metrech čtverečních. Jednou z alternativ jsou modulární stavby, které umožňují pořídit si menší dům a v případě potřeby ho postupně rozšiřovat. Jak takové bydlení funguje, na co se připravit a lze ho financovat hypotékou?

Dům, který můžeš rozšířit, až budeš potřebovat

„Modulární stavba je stavba, která se vyrábí po jednotlivých modulech v hale. Ke klientovi se pak převážejí již hotové moduly,“ vysvětluje Jiří Veselka, spoluzakladatel společnosti Bayaya, která se stavbou modulárních domů zabývá. 

Jednou z největších výhod tohoto bydlení je možnost přistavovat další moduly. „Dva lidé si například mohou na začátku pořídit menší dům o rozloze přibližně 60 metrů čtverečních a v době, kdy se jejich životní situace změní, ho doplnit o další modul,“ uvádí Veselka příklad z praxe.

„Hodí se zejména pro mladé rodiny, pro které může jít o startovací bydlení, protože nechtějí bydlet v paneláku. Smysl to dává také lidem, kteří přemýšlejí nad velikostí domu, ve kterém žijí. Nechtějí už domy o rozloze 300 až 400 m², o které se musejí starat, ale něco menšího, v čem mohou rychle bydlet,“ říká Jiří Veselka.

Jiří Veselka, Bayaya, Zoom in Bydlení
Zdroj: Jiří Veselka / se svolením

Stěhovat se můžeš už za pár měsíců

Díky tomu, že se domy skládají z typových modulů, není nutné navrhovat celý projekt na míru. Neznamená to ale, že se lze vyhnout projektové dokumentaci nebo potřebným povolením. Jak upozorňuje Jiří Veselka: „V tomto ohledu je úplně jedno, jestli jde o modulární stavbu, nebo o klasický rodinný dům. Všechna povolení je potřeba mít stejná a vyřízená.“

Pokud je vše připravené a firma má volnou kapacitu, může podle Veselky dům stát na pozemku už za několik měsíců. „V ideálním případě, kdy je vydané stavební povolení přímo na daný dům, chcete podepsat smlouvu a zahájit výrobu a firma má volné kapacity, se bavíme o jednotkách měsíců. Myslím, že do tří až pěti měsíců, podle toho, kolik modulů chcete vyrobit, není problém, aby dům stál u vás na místě.“

❓Dá se modulární bydlení přizpůsobit na míru?

„To se liší dodavatel od dodavatele, co umožňuje a co ne. Základní věci, jako je výběr materiálů, třeba venkovní fasády nebo nábytku, tedy drobnosti, které jdou jednoduše změnit, většinou nebývají problém u nikoho. Pokud chcete měnit dispozici, je potřeba zvážit, jak velké změny mají být. Změna dispozice je totiž často spojená s úpravou projektové dokumentace a novým přepočtem statiky a dalších věcí, a to s sebou nese náklady,“ odpovídá Jiří Veselka. 

Model Spolu z nabídky firmy Bayaya Model Sedloň z nabídky firmy Bayaya Model Švihák z nabídky firmy Bayaya Model Kubík z nabídky firmy Bayaya
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Kolik to stojí?

Jednou z hlavních otázek při rozhodování bude samozřejmě cena. Modulární dům může být dostupnější alternativou ke klasické výstavbě, nelze ale automaticky předpokládat, že vždy vyjde levněji než tradiční dům. Záleží na použitých materiálech, technologii, velikosti domu, vybavení i vzdálenosti, ze které se budou hotové moduly převážet. 

„Kromě samotné stavby je potřeba počítat s terénními úpravami, zahradou a oplocením. Je také třeba vyřešit odpadní vody a zásobování vodou, tedy zda je možné napojení na vodovod, nebo se bude dělat studna či vrt, a podobné běžné věci. I u typových modulárních staveb je nutné počítat s náklady na projektanta, který musí dům usadit na pozemek,“ shrnuje Jiří Veselka.

Výhodou typových řešení je, že při běžné výstavbě není nutné investovat do architekta nebo vypracování projektu.

Na modulární stavbu si můžeš vzít hypotéku

Modulární stavby lze financovat hypotékou stejně jako klasické domy. Musí ale splňovat podmínky, které banka vyžaduje pro zajištění úvěru nemovitostí. „Důležité je například vlastnictví pozemku, na kterém dům stojí, jeho stavební určení i zajištění přístupu k nemovitosti a potřebné infrastruktury,“ vysvětluje Martina Tomková z České spořitelny. 

Martina Tomková, brand specialistka v České spořitelně.
Martina Tomková, brand specialistka v České spořitelně. Zdroj: Archiv Martiny Tomkové

„Hlavním rozdílem v posuzování v porovnání s rodinnými domy je rychlost čerpání a samotné výstavby, která je o dost rychlejší než v případě výstavby rodinného domu,“ říká Martina Tomková a doplňuje: „Výhodou modulárních staveb je, že se dá lépe odhadnout konečná cena samotné stavby, jelikož se dům vyrábí přesně podle definovaného vzoru, tudíž firma klientovi předloží přesný rozpočet. Vícenáklady vznikají ve chvíli, kdy klient*ka žádá o nějaký nadstandard. Pokud klientovi nebo klientce nestačí prostředky, je nutné, aby se neprodleně obrátil*a na svou banku, a tuto situaci s ní řešil*a.“

Pokud modulární stavba podmínky pro hypoteční financování nesplňuje, může být alternativou například úvěr na bydlení ze stavebního spoření. Ten se využívá mimo jiné v situacích, kdy dům nemůže sloužit jako zástava nebo když zájemce*zájemkyně nemá dostatek vlastních prostředků.

Více o modulárních stavbách, jejich realizaci i financování se dozvíš v Podcastu Ve svém od České Spořitelny. Pust si šestý díl, kde najdeš rozhovor přímo s Jiřím Veselkou z firmy Bayaya a nezapomeň kouknout i na další díly, které se zabývají třeba hypotékami nebo tím, jak cestu za vlastním bydlením vůbec začít.

Na co myslet ještě před realizací

Stejně jako u tradičních domů, se to, jak se ti bude bydlet, odvíjí od kvality materiálů a konkrétního provedení. „Rozdíl je například u kontejnerových domů, které jsou kovové a mají jiné, nepřírodní zateplení. U domů, které stavíme my, používáme výhradně přírodní materiály, které si s rozdíly teplot, vlhkostí a podobně dokážou poradit daleko lépe. Ruku v ruce s tím ale jde i rozdíl v ceně,“ vysvětluje Jiří Veselka.

Ještě před samotnou realizací je dobré promyslet, jakým způsobem chceš dům využívat nejen dnes, ale i za několik let. Pokud počítáš s jeho rozšiřováním, vyplatí se mít představu o výsledné podobě už od začátku. „Pokud lidé plánují možné rozšiřování do budoucna, doporučil bych jim, aby si nakreslili finální stav, kterého by jednou chtěli dosáhnout, a měli tak celý koncept,“ radí Jiří Veselka.

„Je opravdu důležité zamyslet se nad tím, jak chci dům užívat a jaké vytápění v něm chci mít. Zda skutečně potřebuji tepelné čerpadlo, když je dnes dává do objektů každý, a jaká bude jeho návratnost u tak malých staveb. Dále je dobré udělat si přípravu na věci, které v současné chvíli nepotřebuji, ať už jde o elektrickou přípravu, různé průchodky, přípravu pro osazení klimatizace do budoucna, i když ji zatím neplánuji, nebo přípravu na předokenní rolety. Po dokončení stavby se tyto věci dodělávají složitěji, zatímco příprava téměř nic nestojí. “

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Modulární bydlení tak nemusí být univerzálním řešením pro každého, může ale nabídnout zajímavou alternativu těm, kteří chtějí začít v menším, hledají flexibilitu a nepotřebují hned velký rodinný dům.

 „Modulární stavby jsou určitě jednou z cest při hledání dostupného bydlení. Umožňují rychlejší realizaci výstavby než v případě stavby rodinného domu. Je možné si zde náklady rozložit, takže není nutné pořizovat hnedka plnou velkou stavbu, ale prozatím se domluvit na realizaci s méně moduly, například dva plus jedna, a později, až si klienti budou chtít například pořídit děti, tak přikoupit další a dostavět,“ uzavírá Martina Tomková.

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