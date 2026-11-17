V úterý se u hlavního nádraží v Praze srazily dva vlaky, záchranáři proto vyhlásili pohotovostní plán.
Podle předběžných informací policie je na místě 15 zraněných osob. TASR o tom informuje na základě zprávy portálu Novinky.cz.
„U hlavního nádraží došlo ke srážce dvou osobních vlaků. Na místě zasahují hasiči Správy železnic, pražští hasiči a záchranáři,“ uvedl mluvčí Správy železnic pro mimořádné události Martin Kavka.
Podle portálu se vlaky srazily na mostě, který vede nad Seifertovou ulicí u křižovatky Bulhar v městské části Praha 3.
Hasiči evakuují cestující. Policie ČR zveřejnila na síti X video zachycující záchranné operace a uvedla, že podle předběžných informací utrpělo zranění 15 lidí.
Podle příspěvku Hasičského záchranného sboru ČR na síti X se vlaky srazily při nižší rychlosti. Potvrdil také, že na místě jsou zranění, jejich počet však neuvedl. Uvedl však, že by se mělo jednat převážně o lehčí zranění.
Železniční správa informovala, že obnovení provozu na trati očekává do 9:20.