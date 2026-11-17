Ukrajina v noci na úterý opět zaútočila na strategicky důležitý Krymský most, který spojuje anektovaný poloostrov Krym s Ruskem.
Informaci potvrdil moskvou dosazený představitel Krymu Sergej Aksionov, kterého citovala agentura AFP. Provoz na mostě je v současné době zastaven, uvedl Aksionov na sociální síti Telegram.
Tento most byl zasažen i v noci z pondělí na úterý 16. listopadu. Podle ruského telegramového kanálu Mash se na obou stranách mostu vytvořily kolony čítající přibližně 2 000 vozidel.
Kreml označil poškození mostu za „nevýznamné“. Analytici, kteří zkoumají otevřené zdroje (OSINT), však upozornili na viditelnou deformaci hlavního úseku vozovky. Podle nich jej pravděpodobně přímo zasáhl dron.
Železniční provoz na mostě nebyl přerušen, několik vlaků však mělo zpoždění.
Mezitím ruské jednotky v pondělí večer zaútočily na Kyjev balistickými raketami, oznámil starosta ukrajinské metropole Vitalij Kličko. Podle předběžných informací, které Kličko zveřejnil později, rakety zasáhly v Kyjevě Severní a Jižní most.
Reakce ukrajinského prezidenta
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v pondělí večer varoval před možným rozsáhlým ruským raketovým útokem, k němuž by mohlo dojít v průběhu následujících hodin a dnů. Vyzval obyvatele Ukrajiny, aby věnovali zvýšenou pozornost varováním před raketovými útoky. Dodal, že Ukrajina na každý ruský útok odpoví.
Ukrajinský premiér Serhij Koreckyj zároveň upozornil, že Rusko by v listopadu mohlo nasadit až 12krát více proudových dronů typu Šáhid než v předchozím měsíci.
V rozhovoru pro Rádio Svoboda (RFE/RL) uvedl, že intenzita ruských útoků se výrazně zvýšila ještě před začátkem zimy. Zatímco v srpnu Rusko podle jeho údajů nasadilo přibližně 530 proudových dronů, v listopadu by jejich počet mohl dosáhnout až 6 500.
Koreckyj upozornil, že k útokům dronů je třeba připočítat i použití řízených leteckých bomb a pravidelné raketové a balistické útoky.