Demonstrace, které se v neděli 5. listopadu účastnily statisíce lidí, se už dostaly i na stránky velkých zahraničních zpravodajských serverů. O protestech píší například Reuters, BBC, The Guardian, AP nebo France 24.
Kromě poslední demonstrace média připomínají také nedávné stávky České televize a Českého rozhlasu nebo shromáždění před Poslaneckou sněmovnou z pátku 23. října. AP také dodává, že premiér Andrej Babiš (ANO) už se v minulosti postavil proti některým klíčovým opatřením Evropské unie.
„Akce se konala na Letenské pláni v hlavním městě, kolébce sametové revoluce z roku 1989, která ukončila více než 40 let komunistické vlády v zemi,“ píše například The Guardian. „Jednalo se o nejnovější výzvu pro premiéra Andreje Babiše a jeho koalici populistických, krajně pravicových nacionalistických a euroskeptických stran, která navázala na několik týdnů trvající demonstrace v městech i na stávku zaměstnanců České televize a Českého rozhlasu.“
„Babiš slíbil, že v plánu bude pokračovat navzdory protestům, a popřel, že by to mělo dopad na svobodu médií,“ dodává kontext AP. „Do čela vlády v České republice se vrátil poté, co jeho hnutí ANO loni vyhrálo parlamentní volby a sestavilo koalici se dvěma malými politickými stranami – protimigrační a proruskou stranou Svoboda a přímá demokracie a pravicovou stranou Motoristé pro sebe.“
Nechybí ani Večerníček
Demonstrace neunikla ani britské agentuře Reuters. „Protestující, kteří nesli transparenty s nápisy ‚Ruce pryč od médií‘ a ‚Ať se média vypořádají s politiky‘, zaplnili okolní stanice metra a Letenský park s výhledem na české hlavní město. Mezi řečníky byli studenti, vojáci a bývalí disidenti, kteří podepsali Chartu 77,“ uvádí.
Zahraniční média také nevynechala atmosféru místa. V článku od BBC se tak dočteme i o Večerníčkovi. „Někteří demonstranti měli na hlavách špičaté klobouky složené z novin jako poctu animované postavičce Vecerníčkovi, který již desítky let uvádí večerní pohádky pro děti na České televizi.“
K popisům demonstrace přidali zahraniční novináři a novinářky i politický kontext. Českému premiérovi ale moc dobré jméno neudělali. „Babiš se postavil proti některým klíčovým politikám Evropské unie v oblasti životního prostředí a migrace a odmítl finanční pomoc Ukrajině i záruky za úvěry EU, které mají této zemi pomoci v boji proti ruské invazi.“