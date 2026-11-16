„Nechtějí skončit jako na Slovensku nebo v Maďarsku.“ Zahraniční média píší o českých protestech
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Anna-Marie Vondráková
dnes 16. listopadu 2026 v 14:00
Čas čtení 1:15

„Nechtějí skončit jako na Slovensku nebo v Maďarsku.“ Zahraniční média píší o českých protestech

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„Nechtějí skončit jako na Slovensku nebo v Maďarsku.“ Zahraniční média píší o českých protestech
Zdroj: Refresher/Tereza Kopecká

Demonstrace, které se v neděli 5. listopadu účastnily statisíce lidí, se už dostaly i na stránky velkých zahraničních zpravodajských serverů. O protestech píší například Reuters, BBC, The Guardian, AP nebo France 24.

Kromě poslední demonstrace média připomínají také nedávné stávky České televize a Českého rozhlasu nebo shromáždění před Poslaneckou sněmovnou z pátku 23. října. AP také dodává, že premiér Andrej Babiš (ANO) už se v minulosti postavil proti některým klíčovým opatřením Evropské unie.

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„Akce se konala na Letenské pláni v hlavním městě, kolébce sametové revoluce z roku 1989, která ukončila více než 40 let komunistické vlády v zemi,“ píše například The Guardian. „Jednalo se o nejnovější výzvu pro premiéra Andreje Babiše a jeho koalici populistických, krajně pravicových nacionalistických a euroskeptických stran, která navázala na několik týdnů trvající demonstrace v městech i na stávku zaměstnanců České televize a Českého rozhlasu.“

protest, milion chvilek, letná
Zdroj: Refresher/Tereza Kopecká

„Babiš slíbil, že v plánu bude pokračovat navzdory protestům, a popřel, že by to mělo dopad na svobodu médií,“ dodává kontext AP. „Do čela vlády v České republice se vrátil poté, co jeho hnutí ANO loni vyhrálo parlamentní volby a sestavilo koalici se dvěma malými politickými stranami – protimigrační a proruskou stranou Svoboda a přímá demokracie a pravicovou stranou Motoristé pro sebe.“

Nechybí ani Večerníček

Demonstrace neunikla ani britské agentuře Reuters. „Protestující, kteří nesli transparenty s nápisy ‚Ruce pryč od médií‘ a ‚Ať se média vypořádají s politiky‘, zaplnili okolní stanice metra a Letenský park s výhledem na české hlavní město. Mezi řečníky byli studenti, vojáci a bývalí disidenti, kteří podepsali Chartu 77,“ uvádí. 

protest, milion chvilek, letná
Zdroj: Refresher/Tereza Kopecká

Zahraniční média také nevynechala atmosféru místa. V článku od BBC se tak dočteme i o Večerníčkovi. „Někteří demonstranti měli na hlavách špičaté klobouky složené z novin jako poctu animované postavičce Vecerníčkovi, který již desítky let uvádí večerní pohádky pro děti na České televizi.“

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K popisům demonstrace přidali zahraniční novináři a novinářky i politický kontext. Českému premiérovi ale moc dobré jméno neudělali. „Babiš se postavil proti některým klíčovým politikám Evropské unie v oblasti životního prostředí a migrace a odmítl finanční pomoc Ukrajině i záruky za úvěry EU, které mají této zemi pomoci v boji proti ruské invazi.“ 

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Zdroj: theguardian.com, apnews.com, reuters.com, france24.com, bbc.com
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