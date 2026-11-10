Ve středu 11. listopadu ráno se na jihu a západě Čech a jihozápadě Moravy může tvořit ledovka. ČHMÚ varuje před kluzkými silnicemi a chodníky. V některých oblastech platí vysoký stupeň nebezpečí.
Největší riziko podle Českého hydrometeorologického ústavu hrozí v celém Karlovarském kraji, na Tachovsku, Stříbrsku, Nýřansku a Kralovicku a také v okolí Chomutova, Kadaně a Podbořan. Meteorologové pro tyto oblasti vydali výstrahu s vysokým stupněm nebezpečí.
Mírnější výstraha platí pro zbytek Plzeňského kraje, části Ústeckého a Středočeského kraje, celý Jihočeský kraj, jižní okraj Vysočiny a Znojemsko. Ledovka se má tvořit při mrznoucím dešti, v průběhu středečního dopoledne by ale měla postupně odtávat.
ČHMÚ upozorňuje především na komplikace v dopravě a riziko úrazů při uklouznutí. Řidiči by měli jezdit opatrně, zejména v zatáčkách a při brzdění. Meteorologové doporučují omezit cestování a sledovat dopravní zpravodajství.