Listopadové noci možná působí nekonečně a depresivně, ale pokud máš aspoň trochu odvahy obětovat spánek, letos se ti to vyplatí.
Už tento týden nás totiž čeká ohromující meteorický roj. Přestože letošní rok nepřinese masivní nebeskou bouři, podmínky k pozorování padajících hvězd se skládají takřka ideálně. Maximum nejrychlejších meteorů roku proběhne v noci ze 17. na 18. listopadu. V jakou hodinu se vyplatí být vzhůru?
Leonidy nejsou jen tak obyčejným vesmírným úkazem. V podstatě jde o drobounké prachové částice, které za sebou zanechala kometa 55P/Tempel-Tuttle. Tento mateřský objekt proletí kolem Slunce přibližně jednou za 33 let, přičemž poslední nejbližší průlet se odehrál v roce 1998. Země v polovině listopadu zbytkem tohoto prachového chvostu proletí a my můžeme sledovat, jak materiál efektně zaniká v naší atmosféře.
Co Leonidy činí výjimečnými, je především jejich extrémní rychlost, která dosahuje až 71 kilometrů za sekundu (zhruba 255 tisíc kilometrů v hodině). Kometa totiž obíhá Slunce v protisměru vůči Zemi, takže se tyto úlomky střetávají s naší atmosférou v podstatě čelně. Díky tomu jsou sice meteory bleskové, často trvají jen zlomek vteřiny, ale bývají jasné, namodralé a občas za sebou nechají zářící stopu.
V kolik hodin vyrazit ven?
Mezinárodní meteorická organizace letos předpovídá pravidelné maximum na středu 18. listopadu kolem 00:45 středoevropského času. Mnohem podstatnější než samotné maximum je však fáze Měsíce, a tady mají pozorovatelé štěstí. Zhruba půl hodiny před půlnocí, přesněji 17. listopadu ve 23:23, Měsíc zapadne, takže jeho záře už nebude pozorování rušit.
Radiant Leonid, tedy pomyslné místo, odkud meteory na obloze zdánlivě vylétají, leží v oblasti hlavy souhvězdí Lva. Nejlepší čas vyrazit ven proto nastává až v druhé polovině noci, ideálně mezi druhou hodinou ranní a svítáním, kdy souhvězdí Lva postupně stoupá vysoko nad obzor. Na dokonale tmavé obloze mimo dosah městského osvětlení můžete počítat se zhruba 10 až 15 záblesky za hodinu.
Jak tedy noční nebe pozorovat? Dalekohled nech doma, stačí ti totiž jen pouhé oko a hodně teplé oblečení. Nemusíš přitom také zírat přímo na souhvězdí Lva. Meteory budou létat prakticky po celé obloze. Nejdůležitější je ale tma. Tvé oči se jí musí přibližně 20 až 30 minut přizpůsobovat, vyhni se proto raději koukání do telefonu.