Americký Federální úřad pro letectví vyhlásil v pátek celonárodní uzávěru vzdušného prostoru kvůli problémům s komunikací. Zákaz odletů se dotkl i Evropy, úřady ale kybernetický útok či terorismus vyloučily.
Americký Federální úřad pro letectví (FAA) v pátek nařídil celonárodní pozastavení veškerých odletů. Důvodem byly mimořádné bezpečnostní okolnosti a technické potíže s komunikací, které zasáhly všechna střediska řízení letového provozu v zemi. Letadlům, která se již nacházela ve vzduchu, bylo povoleno bezpečně přistát. Výpadek trval celkem čtyři hodiny a podle dat serveru FlightRadar24 si vyžádal zrušení více než 4 700 spojů a zpoždění dalších zhruba deseti tisíc letů, informuje server iDNES.cz.
Omezení se bezprostředně dotklo také Evropy. Na americkou žádost byly pozastaveny veškeré lety do Spojených států ze 42 členských zemí evropské organizace pro leteckou bezpečnost Eurocontrol, jejíž součástí je i Česká republika, píše web Novinky.cz s odvoláním na agenturu ČTK. Letiště Václava Havla v Praze na svém webu uvádí, že dočasné pozastavení letů v USA se provozu pražského letiště nijak nedotýká. Všechny přílety a odlety zůstávají standardně v provozu dle platného letového řádu.
Naopak systémy řízení letového provozu v sousední Kanadě zůstaly podle tamního poskytovatele služeb Nav Canada plně funkční.
Podle zdroje stanice CNN se technické problémy týkaly radarů i systémů rádiové komunikace. Americký ministr dopravy Sean Duffy na tiskové konferenci upřesnil, že nešlo o úplný výpadek, ale o přetížení zastaralého komunikačního systému, který začal vydávat chybné údaje. Duffy v této souvislosti oznámil, že bude na nezbytnou modernizaci řízení letového provozu žádat 50 miliard dolarů, tedy přibližně 1,1 bilionu korun, uvádí iDNES.cz.
Ministr vnitřní bezpečnosti Markwayne Mullin doplnil, že starší systém nezvládl instalaci nových technologií a vybavení. Zároveň zdůraznil, že veřejnost nemá důvod k obavám a nic nenasvědčuje tomu, že by šlo o kybernetický útok. Stejné stanovisko zaujal i Federální úřad pro vyšetřování (FBI), který kriminální aktivitu či terorismus označil za nepravděpodobné a zaměřil se na prověření softwarové aktualizace.
Podle agentury AP šlo o první celonárodní uzávěru letového provozu ve Spojených státech od ledna 2023, kdy selhal klíčový počítačový systém FAA. Předtím úřady k takto plošnému kroku přistoupily naposledy po teroristických útocích z 11. září 2001, připomíná iDNES.cz.