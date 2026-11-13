V Česku dosloužily, na Ukrajině ještě pomůžou. Zelenskyj poděkoval Babišovi za lokomotivy

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj se v Dublinu setkal s premiérem Andrejem Babišem. Ocenil rozhodnutí Česka poslat Ukrajině pět lokomotiv. Jen za minulý měsíc jich podle něj ruské útoky zasáhly 60.
Schůzka se uskutečnila ve čtvrtek 12. listopadu na summitu Evropského politického společenství. Podle ukrajinské prezidentské kanceláře politici mluvili o obnově válkou zasažené infrastruktury, hospodářské spolupráci i možném vstupu Ukrajiny do Evropské unie.
„Jen za minulý měsíc Rusové zasáhli 60 lokomotiv. Vážíme si rozhodnutí České republiky podpořit ukrajinské železnice dodávkou lokomotiv,“ uvedl Zelenskyj po jednání. Zároveň vyjádřil naději, že obě země najdou další možnosti spolupráce.
Česko posílá lokomotivy, které dříve vozily rychlíky
Dodávku pěti lokomotiv oznámil už v úterý ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (ANO), který tento týden navštívil Ukrajinu s podnikatelskou delegací. Podle něj jde o humanitární pomoc, kterou si ukrajinská strana sama vyžádala.
Jak zjistily Hospodářské noviny, Ukrajina má získat elektrické lokomotivy řady 151. Ty ještě donedávna patřily Českým drahám, které je loni vyřadily z provozu. Na Ukrajině by mohly jezdit například na trati mezi Čopem a Užhorodem.
Pomoc přichází v době, kdy Rusko pokračuje v útocích na ukrajinskou železniční infrastrukturu. Její poškozování komplikuje dopravu lidí i zásobování země.
Řešili také mírová jednání
Babiš se Zelenským mluvili také o možnostech ukončení války. Český premiér už před schůzkou uvedl, že ho zajímá vývoj mírových rozhovorů mezi Ukrajinou a Ruskem.
Ty se tento týden uskutečnily v Abú Zabí za zprostředkování Spojených států. Jednání sice přinesla určitý posun, zásadní rozpory ale přetrvávají. Jedním z hlavních sporných bodů zůstává požadavek Ruska, aby se Ukrajina vzdala zbývající části Donbasu, kterou má pod svou kontrolou.
Zelenskyj také ocenil nedávnou návštěvu českých podnikatelů na Ukrajině. Podle něj obchod mezi oběma zeměmi letos vzrostl a obě strany chtějí ve spolupráci pokračovat.