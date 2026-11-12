„Všichni jsou povinni zachovat ticho a úctu.“ Ministra obrany USA Hegsetha napomenul voják
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Anna-Marie Vondráková
dnes 12. listopadu 2026 v 12:40
Čas čtení 1:30

„Všichni jsou povinni zachovat ticho a úctu.“ Ministra obrany USA Hegsetha napomenul voják

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„Všichni jsou povinni zachovat ticho a úctu.“ Ministra obrany USA Hegsetha napomenul voják
Zdroj: TASR/AP Photo/Nathan Howard

Politik se před památníkem hlasitě smál a bavil. Na okřiknutí od vojáka nereagoval.

Ministr obrany Spojených států Pete Hegseth čelí vlně kritiky kvůli svému chování na Arlingtonském národním hřbitově. Během pietního aktu u příležitosti Dne veteránů jej a jeho doprovod hlasitě napomenul voják strážící Hrob neznámého vojína.

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K incidentu došlo ve středu po skončení oficiální ceremonie, které se zúčastnil také prezident Donald Trump a viceprezident J. D. Vance. Zatímco se Hegseth po aktu fotografoval se svou manželkou Jennifer a několika vysokými úředníky ministerstva obrany před Hrobem neznámého vojína, skupina se podle svědků a videozáznamů hlasitě bavila a smála.

To vyvolalo okamžitou reakci přítomného vojáka ze 3. pěšího pluku (známého jako Old Guard), který pietní místo střeží. Strážný ke skupině přistoupil a rázně je okřikl: „Všichni návštěvníci jsou povinni za všech okolností zachovávat ticho a úctu!“ Hegseth podle NBC News na napomenutí nijak zjevně nezareagoval, pouze se ohlédl a pokračoval v chůzi.

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Mluvčí Pentagonu Sean Parnell následně vydal k události prohlášení, v němž zásah strážného obhajoval. „Během připomínky tohoto slavnostního dne voják správně a zdvořile všem připomněl, aby zachovávali důstojnost,“ uvedl Parnell a dodal, že ministr obrany i celý resort oběti ozbrojených sil vždy ctili a budou ctít. Hrob neznámého vojína z první světové války patří mezi nejposvátnější americké památníky a vojenská stráž jej nepřetržitě hlídá od roku 1948. Pravidla pro návštěvníky striktně vyžadují ticho a respekt.

Kontroverze na hřbitově přichází v době, kdy Hegseth ustál pokus o odvolání z funkce. Sněmovna reprezentantů totiž nedávno zablokovala návrh na takzvaný impeachment, který předložil republikánský kongresman Thomas Massie s odůvodněním, že ministr vedl válku v Íránu bez souhlasu Kongresu. Hegseth tyto snahy označil za „frašku“ a „politické divadlo“. Prezident Trump vyjádřil ministrovi plnou podporu.

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Zdroj: nbcnews.com, bbc.com, idnes.cz
Náhledový obrázek: TASR/AP Photo/Nathan Howard
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