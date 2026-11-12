Politik se před památníkem hlasitě smál a bavil. Na okřiknutí od vojáka nereagoval.
Ministr obrany Spojených států Pete Hegseth čelí vlně kritiky kvůli svému chování na Arlingtonském národním hřbitově. Během pietního aktu u příležitosti Dne veteránů jej a jeho doprovod hlasitě napomenul voják strážící Hrob neznámého vojína.
K incidentu došlo ve středu po skončení oficiální ceremonie, které se zúčastnil také prezident Donald Trump a viceprezident J. D. Vance. Zatímco se Hegseth po aktu fotografoval se svou manželkou Jennifer a několika vysokými úředníky ministerstva obrany před Hrobem neznámého vojína, skupina se podle svědků a videozáznamů hlasitě bavila a smála.
To vyvolalo okamžitou reakci přítomného vojáka ze 3. pěšího pluku (známého jako Old Guard), který pietní místo střeží. Strážný ke skupině přistoupil a rázně je okřikl: „Všichni návštěvníci jsou povinni za všech okolností zachovávat ticho a úctu!“ Hegseth podle NBC News na napomenutí nijak zjevně nezareagoval, pouze se ohlédl a pokračoval v chůzi.
Mluvčí Pentagonu Sean Parnell následně vydal k události prohlášení, v němž zásah strážného obhajoval. „Během připomínky tohoto slavnostního dne voják správně a zdvořile všem připomněl, aby zachovávali důstojnost,“ uvedl Parnell a dodal, že ministr obrany i celý resort oběti ozbrojených sil vždy ctili a budou ctít. Hrob neznámého vojína z první světové války patří mezi nejposvátnější americké památníky a vojenská stráž jej nepřetržitě hlídá od roku 1948. Pravidla pro návštěvníky striktně vyžadují ticho a respekt.
Kontroverze na hřbitově přichází v době, kdy Hegseth ustál pokus o odvolání z funkce. Sněmovna reprezentantů totiž nedávno zablokovala návrh na takzvaný impeachment, který předložil republikánský kongresman Thomas Massie s odůvodněním, že ministr vedl válku v Íránu bez souhlasu Kongresu. Hegseth tyto snahy označil za „frašku“ a „politické divadlo“. Prezident Trump vyjádřil ministrovi plnou podporu.