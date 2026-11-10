ŽEBŘÍČEK: Tohle je 50 nejlepších lékařů a lékařek z Česka. Chodíš k někomu z nich i ty?
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Michal Drahný
dnes 10. listopadu 2026 v 7:48
Čas čtení 1:45

ŽEBŘÍČEK: Tohle je 50 nejlepších lékařů a lékařek z Česka. Chodíš k někomu z nich i ty?

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ŽEBŘÍČEK: Tohle je 50 nejlepších lékařů a lékařek z Česka. Chodíš k někomu z nich i ty?
Zdroj: Pixabay/volně k užití

Forbes nevydává pouze seznamy 30 pod 30, nyní se zaměřil i na zhodnocení nejlepších českých lékařů a lékařek.

Nejen lékaři a lékařky praktikující v Praze, ale i z Havířova, Českých Budějovic a dokonce z Oxfordu a Yaleu. Ve všech možných nemocnicích a institutech pečlivě Forbes vybíral těch 50 nejlepších, kteří pocházejí z Česka. Tito lékaři a lékařky patří mezi špičky ve svém oboru nejen u nás, ale často i ve světě. Na jejich kompletní výběr se můžeš podívat v tomto článku.

Kdo se do výběru dostal, co je jeho oborem a kde ho najdeš praktikovat, se můžeš podívat i v přehledné tabulce. Je mezi nimi i tvůj lékař či lékařka?

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Marek Babjuk urologie FN Motol, UroKlinikum
Hynek Canibal pediatrie Nemocnice Havířov
David Cibula gynekologie a porodnictví U Apolináře, VFN v Praze
Soňa Fraňková hepatologie IKEM
Jiří Froněk chirurgie IKEM
Tomáš Grus kardiochirurgie VFN v Praze
Martin Haluzík diabetologie IKEM
Petra Hanulíková gynekologie a porodnictví ÚPMD Podolí
Miloš Holánek onkologie Masarykův onkologický ústav
Jiří Horáček psychiatrie

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Zdroj: forbes.cz
Náhledový obrázek: Pixabay/volně k užití
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