Forbes nevydává pouze seznamy 30 pod 30, nyní se zaměřil i na zhodnocení nejlepších českých lékařů a lékařek.
Nejen lékaři a lékařky praktikující v Praze, ale i z Havířova, Českých Budějovic a dokonce z Oxfordu a Yaleu. Ve všech možných nemocnicích a institutech pečlivě Forbes vybíral těch 50 nejlepších, kteří pocházejí z Česka. Tito lékaři a lékařky patří mezi špičky ve svém oboru nejen u nás, ale často i ve světě. Na jejich kompletní výběr se můžeš podívat v tomto článku.
Kdo se do výběru dostal, co je jeho oborem a kde ho najdeš praktikovat, se můžeš podívat i v přehledné tabulce. Je mezi nimi i tvůj lékař či lékařka?
29. července 2026 v 14:15 Čas čtení 4:26 ŽEBŘÍČEK: Hledáš spolehlivou lékárnu? Tohle je 20 nejlépe hodnocených lékáren v Praze
|Marek Babjuk
|urologie
|FN Motol, UroKlinikum
|Hynek Canibal
|pediatrie
|Nemocnice Havířov
|David Cibula
|gynekologie a porodnictví
|U Apolináře, VFN v Praze
|Soňa Fraňková
|hepatologie
|IKEM
|Jiří Froněk
|chirurgie
|IKEM
|Tomáš Grus
|kardiochirurgie
|VFN v Praze
|Martin Haluzík
|diabetologie
|IKEM
|Petra Hanulíková
|gynekologie a porodnictví
|ÚPMD Podolí
|Miloš Holánek
|onkologie
|Masarykův onkologický ústav
|Jiří Horáček
|psychiatrie
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NÚDZ
25. července 2026 v 7:00 Čas čtení 8:56 Vlastní matce usekl hlavu a použil ji jako terč na šipky. Pro nekrofila s IQ 131 bylo zabíjení žen jako lov
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Zdroj: forbes.cz
Náhledový obrázek: Pixabay/volně k užití
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