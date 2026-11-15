PŘEDPOVĚĎ: Česko čeká ochlazení. V noci pod nulou, na horách bude sněžit
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dnes 15. listopadu 2026 v 10:26
Čas čtení 0:47

PŘEDPOVĚĎ: Česko čeká ochlazení. V noci pod nulou, na horách bude sněžit

Ondřej Jarůšek
Ondřej Jarůšek
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Česko má před sebou týden plný přeháněk, místy i sněhových. Pocítíme také ochlazení. Vyplývá to z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).

V neděli meteorologové očekávají jasno až polojasno, dopoledne se ojediněle objeví slabé mrholení nebo sněžení. Denní teploty vystoupají na pět až devět stupňů, při déletrvající mlze se udrží kolem tří stupňů.

V noci na pondělí teploty klesnou k nule, na západě území i k minus dvěma stupňům. Přes den se budou teploty pohybovat mezi šesti a 11 stupni, místy se vyskytne občasný déšť nebo přeháňky.

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Podobné počasí nás čeká i v úterý. Bude větrno a zataženo, postupně se na většině území přidá občasný déšť. Na horách nad 1000 m mohou být srážky smíšené nebo sněhové. Večer začnou srážky ustávat. Noční teploty klesnou k jednomu stupni, přes den může být 11, v Čechách až 13 stupňů.

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Středa přinese větrný den s proměnlivou oblačností a přeháňkami na většině území. V noci teploty klesnou ke čtyřem stupňům, přes den se oteplí až na 13 stupňů. Podobně tomu bude i ve čtvrtek. 

V závěru týdne od pátku do neděle nás čekají opět srážky, na horách i sněhové. Během víkendu pak srážky začnou ubývat. Bude se postupně taky ochlazovat: noční teploty klesnou až na minus dva stupně a denní maxima o víkendu klesnou přibližně až na šest stupňů.

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