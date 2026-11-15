Česko má před sebou týden plný přeháněk, místy i sněhových. Pocítíme také ochlazení. Vyplývá to z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).
V neděli meteorologové očekávají jasno až polojasno, dopoledne se ojediněle objeví slabé mrholení nebo sněžení. Denní teploty vystoupají na pět až devět stupňů, při déletrvající mlze se udrží kolem tří stupňů.
V noci na pondělí teploty klesnou k nule, na západě území i k minus dvěma stupňům. Přes den se budou teploty pohybovat mezi šesti a 11 stupni, místy se vyskytne občasný déšť nebo přeháňky.
Podobné počasí nás čeká i v úterý. Bude větrno a zataženo, postupně se na většině území přidá občasný déšť. Na horách nad 1000 m mohou být srážky smíšené nebo sněhové. Večer začnou srážky ustávat. Noční teploty klesnou k jednomu stupni, přes den může být 11, v Čechách až 13 stupňů.
Středa přinese větrný den s proměnlivou oblačností a přeháňkami na většině území. V noci teploty klesnou ke čtyřem stupňům, přes den se oteplí až na 13 stupňů. Podobně tomu bude i ve čtvrtek.
V závěru týdne od pátku do neděle nás čekají opět srážky, na horách i sněhové. Během víkendu pak srážky začnou ubývat. Bude se postupně taky ochlazovat: noční teploty klesnou až na minus dva stupně a denní maxima o víkendu klesnou přibližně až na šest stupňů.