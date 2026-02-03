Stále více informací naznačuje, že případ amerického sexuálního delikventa Jeffreyho Epsteina byl operací ruské tajné služby KGB zaměřenou na kompromitaci západních elit.
„Stále více komentátorů a odborníků se domnívá, že se jednalo o předem připravenou operaci ruské KGB – takzvanou medovou past nastraženou na západní elity,“ uvedl v úterý před zasedáním vlády polský premiér Donald Tusk. Dodal, že zveřejněné materiály obsahují také odkazy na ruského prezidenta Vladimira Putina a moskevské politické kruhy. Sovětská tajná služba KGB byla rozpuštěna v roce 1991 a mnoho jejích funkcí, struktur a personálu převzala ruská FSB, jejímž druhým ředitelem byl Putin.
Finančné zdroje nejasného původu
Tusk poukázal na to, že podle dostupných analýz mohl Epstein mít přístup k rozsáhlým finančním zdrojům nejasného původu. „FBI tvrdí, že měla informace o tom, že pan Epstein spravoval část majetku Vladimira Putina,“ uvedl premiér.
Tusk zdůraznil, že případná účast ruských služeb má vážné důsledky pro bezpečnost Polska. Podle premiéra to může znamenat, že mají materiály kompromitující mnoho dnes ještě aktivních vůdců. Vláda proto zvažuje mezinárodní vyšetřování. „Není vyloučeno, že požádáme další partnery, aby vyšetřování této záležitosti bylo mezinárodní,“ uvedl Tusk.
Tusk oznámil, že společně s ministrem spravedlnosti a ministrem pro koordinaci tajných služeb zřídili analytický tým, který prošetří polské stopy v tomto případu. Pokud se podezření potvrdí, vláda nevylučuje trestní stíhání a odškodnění obětí.
Jeffrey Epstein byl americký finančník a odsouzený sexuální delikvent, který se stal skandálním symbolem zneužívání nezletilých dívek ve prospěch prominentních klientů. Jeho smrt ve vazbě v roce 2019 byla úřady označena za sebevraždu. To vyvolalo spekulace o vraždě vzhledem k jeho kontaktům s vlivnými celebritami, miliardáři a politiky.