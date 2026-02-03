Hlavní témata
Aktuální témata
Lifestylový obsah, který inspiruje, vzdělává i baví, najdeš na webu Refresher.
Články o módě, hudbě, sportu či jiných zajímavostech najdeš na webu Refresher. Čti rozhovory se zajímavými osobnostmi, otestuj se v kvízech, načerpej inspiraci, co sledovat, poslouchat nebo jaké trendy právě letí. Sleduj lifestylový obsah na webu Refresher.
PŘEJÍT NA LIFESTYLE
Kliknutím na tlačítko tě přesměrujeme na www.refresher.cz
TASR
dnes 3. února 2026 v 17:10
Čas čtení 0:57

Epsteinova aféra mohla být operací ruské KGB, uvedl polský premiér

Diskutovat
Uložit Uložené
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a uložit článek.
Přihlásit se
Zrušit
Nepodařilo se uložit změny. Zkus se nově přihlásit a zopakovat akci.

V případě že problémy přetrvávají, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Stále více informací naznačuje, že případ amerického sexuálního delikventa Jeffreyho Epsteina byl operací ruské tajné služby KGB zaměřenou na kompromitaci západních elit.

„Stále více komentátorů a odborníků se domnívá, že se jednalo o předem připravenou operaci ruské KGB – takzvanou medovou past nastraženou na západní elity,“ uvedl v úterý před zasedáním vlády polský premiér Donald Tusk. Dodal, že zveřejněné materiály obsahují také odkazy na ruského prezidenta Vladimira Putina a moskevské politické kruhy. Sovětská tajná služba KGB byla rozpuštěna v roce 1991 a mnoho jejích funkcí, struktur a personálu převzala ruská FSB, jejímž druhým ředitelem byl Putin.

31. ledna 2026 v 14:08 Čas čtení 1:20 Americké ministerstvo zveřejnilo miliony nových stránek Epsteinových spisů. Některé informace o Trumpovi údajně zmizely Americké ministerstvo zveřejnilo miliony nových stránek Epsteinových spisů. Některé informace o Trumpovi údajně zmizely

Finančné zdroje nejasného původu

Tusk poukázal na to, že podle dostupných analýz mohl Epstein mít přístup k rozsáhlým finančním zdrojům nejasného původu. „FBI tvrdí, že měla informace o tom, že pan Epstein spravoval část majetku Vladimira Putina,“ uvedl premiér.

Donald Trump a Jeffrey Epstein v devadesátých letech
Donald Trump a Jeffrey Epstein v devadesátých letech Zdroj: Davidoff Studios/Getty Images

Tusk zdůraznil, že případná účast ruských služeb má vážné důsledky pro bezpečnost Polska. Podle premiéra to může znamenat, že mají materiály kompromitující mnoho dnes ještě aktivních vůdců. Vláda proto zvažuje mezinárodní vyšetřování. „Není vyloučeno, že požádáme další partnery, aby vyšetřování této záležitosti bylo mezinárodní,“ uvedl Tusk.
Tusk oznámil, že společně s ministrem spravedlnosti a ministrem pro koordinaci tajných služeb zřídili analytický tým, který prošetří polské stopy v tomto případu. Pokud se podezření potvrdí, vláda nevylučuje trestní stíhání a odškodnění obětí.

Jeffrey Epstein byl americký finančník a odsouzený sexuální delikvent, který se stal skandálním symbolem zneužívání nezletilých dívek ve prospěch prominentních klientů. Jeho smrt ve vazbě v roce 2019 byla úřady označena za sebevraždu. To vyvolalo spekulace o vraždě vzhledem k jeho kontaktům s vlivnými celebritami, miliardáři a politiky.

3. února 2026 v 13:30 Čas čtení 1:53 Opozice se snaží prosadit v parlamentu hlasování o nedůvěře vládě. 19 dní po jejím získání Opozice se snaží prosadit v parlamentu hlasování o nedůvěře vládě. 19 dní po jejím získání
Upozornit na chybu - pokud spatřuješ v článku nedostatek nebo máš připomínky, dej nám vědět.
Uložit Uložené
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a uložit článek.
Přihlásit se
Zrušit
Nepodařilo se uložit změny. Zkus se nově přihlásit a zopakovat akci.

V případě že problémy přetrvávají, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Dej vědět, co si o tom myslíš

Pokud chceš diskutovat, vytvoř si
bezplatný účet nebo se přihlas
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
0 komentářů
Seřadit od
nejoblíbenějších
nejnovějších
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a přidat komentář.
Přihlásit se
Zrušit
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a ohodnotit komentář.
Přihlásit se
Zrušit
Abys mohl přidat komentář, musíš mít předplacené REFRESHER+.
Předplatit
Zrušit
Komentář, který si přidal, vidíš zatím jen ty. Pro zobrazení komentářů ostatním uživatelům je třeba ověřit tvůj účet.
Ověřit účet
Zrušit
Opravdu chceš odstranit svůj komentář?
Odstranit
Zrušit
Opravdu chceš zablokovat tento komentář?
Zablokovat
Zrušit
Opravdu chceš odblokovat tento komentář?
Odblokovat
Zrušit
Opravdu chceš nahlásit tento komentář?
Nahlásit
Zrušit
Děkujeme, komentář byl nahlášen.
OK
OK
Související témata:
Zahraničí Jeffrey Epstein Polsko
Nejčtenější
4 hodiny
24 hodin
7 dní
před hodinou
Epsteinova aféra mohla být operací ruské KGB, uvedl polský premiér
Epsteinova aféra mohla být operací ruské KGB, uvedl polský premiér
dnes v 07:09
Jarní prázdniny začínají. Přinášíme přehled, kdy je mají jednotlivé okresy
Jarní prázdniny začínají. Přinášíme přehled, kdy je mají jednotlivé okresy
1
před 2 dny
„Oběť pro Babu Jagu.“ Ruští vojáci pověsili svého příslušníka za strom, natočili to na video
„Oběť pro Babu Jagu.“ Ruští vojáci pověsili svého příslušníka za strom, natočili to na video
před 2 hodinami
Třetina nájemních smluv v metropolích patří cizincům*cizinkám. Co očekávají od prémiového bydlení?
Třetina nájemních smluv v metropolích patří cizincům*cizinkám. Co očekávají od prémiového bydlení?
20
29. 1. 2026 17:31
Česko láme rekordy. Petici podporující prezidenta Pavla podepsalo skoro půl milionu lidí
Česko láme rekordy. Petici podporující prezidenta Pavla podepsalo skoro půl milionu lidí
1
před 2 dny
„Oběť pro Babu Jagu.“ Ruští vojáci pověsili svého příslušníka za strom, natočili to na video
„Oběť pro Babu Jagu.“ Ruští vojáci pověsili svého příslušníka za strom, natočili to na video
dnes v 07:09
Jarní prázdniny začínají. Přinášíme přehled, kdy je mají jednotlivé okresy
Jarní prázdniny začínají. Přinášíme přehled, kdy je mají jednotlivé okresy
2
včera v 16:39
Ministr kultury si zavolá na kobereček umělce, kteří podpořili Pavla. „Vyříkáme si to z očí do očí“
Ministr kultury si zavolá na kobereček umělce, kteří podpořili Pavla. „Vyříkáme si to z očí do očí“
včera v 14:52
Může lámat stromy i elektrické vedení. Námraza v části Česka dosáhne tloušťky až tři centimetry
Může lámat stromy i elektrické vedení. Námraza v části Česka dosáhne tloušťky až tři centimetry
před hodinou
Epsteinova aféra mohla být operací ruské KGB, uvedl polský premiér
Epsteinova aféra mohla být operací ruské KGB, uvedl polský premiér
20
29. 1. 2026 17:31
Česko láme rekordy. Petici podporující prezidenta Pavla podepsalo skoro půl milionu lidí
Česko láme rekordy. Petici podporující prezidenta Pavla podepsalo skoro půl milionu lidí
7
27. 1. 2026 17:06
Milion Chvilek vydává výzvu STOJÍME ZA PREZIDENTEM a plánuje demonstraci
Milion Chvilek vydává výzvu STOJÍME ZA PREZIDENTEM a plánuje demonstraci
před 2 dny
Na demonstraci v Praze přišlo přes 80 tisíc lidí. Účastníci a účastnice nám řekli, proč přišli prezidenta podpořit
Na demonstraci v Praze přišlo přes 80 tisíc lidí. Účastníci a účastnice nám řekli, proč přišli prezidenta podpořit
1
před 2 dny
„Oběť pro Babu Jagu.“ Ruští vojáci pověsili svého příslušníka za strom, natočili to na video
„Oběť pro Babu Jagu.“ Ruští vojáci pověsili svého příslušníka za strom, natočili to na video
3
30. 1. 2026 17:16
Bláboly Macinky nekončí. Otce Rychetského obvinil ze spolupráce s gestapem, matku pak z psaní rozsudků smrti pro Gottwalda
Bláboly Macinky nekončí. Otce Rychetského obvinil ze spolupráce s gestapem, matku pak z psaní rozsudků smrti pro Gottwalda
Lifestyle news
Sziget odhaluje druhou vlnu jmen: Na festival míří velké hvězdy i klubová špička
před 39 minutami
Youtuber se slzami poděkoval fanouškům. Jeho film dobyl americká kina. Kdy dorazí do Česka?
před 2 hodinami
Dokument o Melanii přepisuje filmovou historii. Stal se jedním z pěti nejhorších filmů všech dob
před 3 hodinami
VIDEO: Stranger Things se vrátí dřív, než sis myslel*a. První trailer odhalil nové obsazení
dnes v 13:45
TV Nova stopla vyprodanou show Sugar Denny a Ladislava Sinaie. Měl dorazit i Jan Špaček
dnes v 11:15
Johnny Depp se změnil k nepoznání. Zahraje si mrzutého starce ve vánoční klasice
dnes v 08:10
Trojan na bruslích vládne Netflixu. Příběh olympionika o víkendu sledovalo nejvíc lidí
včera v 18:12
VIDEO: Po letech se role úplně obrací. Ďábel nosí Pradu 2 má oficiální trailer
včera v 13:39
Co víme o nových soutěžících Survivora? Tereza trénovala a umí zapadnout, Trabo je připravený na extrémy
včera v 10:56
Zahraničí Všechno
Finské úřady hlásí radioaktivní částice v ovzduší. Místní elektrárny vinu odmítají
30. 1. 2026 14:42
Finské úřady hlásí radioaktivní částice v ovzduší. Místní elektrárny vinu odmítají
Přestože původ částic zatím zůstává záhadou, odborníci předpokládají, že se mohly uvolnit během údržby v některém z mnoha reaktorů v širším baltském regionu.
„Oběť pro Babu Jagu.“ Ruští vojáci pověsili svého příslušníka za strom, natočili to na video
1
před 2 dny
„Oběť pro Babu Jagu.“ Ruští vojáci pověsili svého příslušníka za strom, natočili to na video
Dvanáct zemí varuje před jadernou havárií na Ukrajině. Ruské útoky ohrožují bezpečnost všech
před 3 dny
Dvanáct zemí varuje před jadernou havárií na Ukrajině. Ruské útoky ohrožují bezpečnost všech
Epsteinovy spisy: Bill Gates se měl údajně nakazit při sexu s Ruskami. Obvinění razantně odmítá
před 2 dny
Epsteinovy spisy: Bill Gates se měl údajně nakazit při sexu s Ruskami. Obvinění razantně odmítá
AKTUÁLNĚ: Ukrajinu postihl masivní blackout. Velká část země je bez dodávek elektřiny
před 3 dny
AKTUÁLNĚ: Ukrajinu postihl masivní blackout. Velká část země je bez dodávek elektřiny
Pětiletý Liam už je se svým otcem doma. ICE oba propustila z vazby
včera v 10:19
Pětiletý Liam už je se svým otcem doma. ICE oba propustila z vazby
Česko Všechno
Opozice se snaží prosadit v parlamentu hlasování o nedůvěře vládě. 19 dní po jejím získání
dnes v 13:30
Opozice se snaží prosadit v parlamentu hlasování o nedůvěře vládě. 19 dní po jejím získání
před 2 dny
Na demonstraci v Praze přišlo přes 80 tisíc lidí. Účastníci a účastnice nám řekli, proč přišli prezidenta podpořit
dnes v 07:09
Jarní prázdniny začínají. Přinášíme přehled, kdy je mají jednotlivé okresy
Ekonomika Všechno
Třetina nájemních smluv v metropolích patří cizincům*cizinkám. Co očekávají od prémiového bydlení?
před 2 hodinami
Třetina nájemních smluv v metropolích patří cizincům*cizinkám. Co očekávají od prémiového bydlení?
20. 9. 2025 7:16
Jestli jsi OSVČ, tak si připrav peněženku. Podnikání se od příštího roku prodraží
1
24. 8. 2025 11:51
Minimální mzda od ledna vzroste. Přesáhne 43 procent průměrné mzdy
Zahraničí Všechno
Epsteinova aféra mohla být operací ruské KGB, uvedl polský premiér
před hodinou
Epsteinova aféra mohla být operací ruské KGB, uvedl polský premiér
30. 1. 2026 14:42
Finské úřady hlásí radioaktivní částice v ovzduší. Místní elektrárny vinu odmítají
1
před 2 dny
„Oběť pro Babu Jagu.“ Ruští vojáci pověsili svého příslušníka za strom, natočili to na video

Nejnovější

Zpravodajství
Lifestyle
Vyprázdnil ulice a rozdělil společnost. Jak úřad ICE selhal v ochraně Ameriky?
včera v 15:00
Vyprázdnil ulice a rozdělil společnost. Jak úřad ICE selhal v ochraně Ameriky?
Tři písmena, která v USA dokážou vyprázdnit byt či dům během pár minut. Jak se z imigračního úřadu stal jeden z nejnenáviděnějších symbolů amerického státu?
KOMENTÁŘ: Politika ubližování aneb jak špatně musí být, abychom se všichni probudili?
1
30. 1. 2026 16:00
KOMENTÁŘ: Politika ubližování aneb jak špatně musí být, abychom se všichni probudili?
Shrnujeme dění v Íránu: „Lidé byli utopeni v krvi, venezuelský scénář bych nevylučoval,“ říká expert
29. 1. 2026 16:00
Shrnujeme dění v Íránu: „Lidé byli utopeni v krvi, venezuelský scénář bych nevylučoval,“ říká expert
KOMENTÁŘ: Macinkovy screeny? Ministr zahraničí jakoby neznal svoje místo. Rádi mu ho připomeneme
2
28. 1. 2026 18:00
KOMENTÁŘ: Macinkovy screeny? Ministr zahraničí jakoby neznal svoje místo. Rádi mu ho připomeneme
KOMENTÁŘ: Trumpovo gestapo? ICE zabíjí lidi na ulici a nabírá tisíce nových agentů, rekrutační slogany lákají extremisty
28. 1. 2026 16:00
KOMENTÁŘ: Trumpovo gestapo? ICE zabíjí lidi na ulici a nabírá tisíce nových agentů, rekrutační slogany lákají extremisty
Více
Domů
Sdílet
Diskuse