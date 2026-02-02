Hlavní témata
Anna-Marie Vondráková
dnes 2. února 2026 v 11:58
Čas čtení 0:56

Filip Turek Pavla žalovat bude. Už má připravený návrh

Ke klidu zbraní mezi prezidentem a stranou Motoristi sobě se tak nejspíše neschyluje. Právě naopak.

Při příchodu na jednání koaliční rady politik podle serveru Novinky prohlásil, že už má od právníků připravený návrh žaloby, který plánuje projednat se svými partnery. Za celý konflikt podle Filipa Turka (Motoristé sobě) může prezident, který vstoupil do „politického boje“.

Prezident Petr Pavel stále odmítá jmenovat Turka mezi členy vlády, má k tomu prý několik důvodů. Opakovaně uvedl, že mu vadí především fakt, že politik při několika příležitostech adoroval a bagatelizoval činy, které prováděl nacistický režim v minulém století. Kandidát na ministra životního prostředí však oponuje tím, že šlo pouze o vtip.

„Pan prezident mě obvinil z toho, že jsem dlouhodobě adoroval jeden z nejhorších režimů 20. století. Všichni víme, že to byl černý humor,“ uvedl Turek. I kvůli tomu se tak chystá proti hlavě bojovat žalobou.

petr pavel, filip turek
Zdroj: Filip Turek/Petr Pavel/propagační materiál

Motoristé vs. prezident

Filip Turek ale není jediným členem strany Motoristé sobě, se kterým má prezident Pavel neshody. Minulý týden totiž hlava státu zveřejnila komunikaci jeho poradce s Petrem Macinkou (Motoristé sobě), ve které politik opětovně usiluje právě o jmenování Turka na ministerský post. Hlava státu komunikaci označila za vydírání, podle čestného prezidenta Motoristů sobě šlo naopak o „standardní politický nátlak“.

Za prezidenta Pavla se postavila téměř celá opozice a v neděli se v centru Prahy shromáždily desetitisíce lidí na jeho podporu. Petr Macinka v neděli ale uvedl, že se za svá slova omlouvat nechystá a že bude prezidenta kvůli snaze o uklidnění situace ignorovat.

Související témata:
Česko Filip Turek Petr Pavel Politika
Zpět
Sdílet
Diskuse