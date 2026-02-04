Hlavní témata
TASR
dnes 4. února 2026 v 11:10
Čas čtení 1:43

Trump se chce od Epsteinových spisů „posunout dál“. Jeho jméno v nich zaznívá přitom velmi často

Trump se chce od Epsteinových spisů „posunout dál". Jeho jméno v nich zaznívá přitom velmi často
Zdroj: TASR/AP/Jose Luis Magana

Prezident Trump chce, aby se lidé soustředili na jiná témata. Ti ale správně registrují, že nařčení proti jeho osobě v Epsteinových spisech jsou čím dál závažnějšího charakteru.

Americký prezident Donald Trump v úterý uvedl, že je načase, aby se Spojené státy „posunuly dál“ od spisů souvisejících s případem sexuálního delikventa Jeffreyho Epsteina. Trump zároveň zopakoval, že byl očištěn nejnovějším zveřejněním milionů těchto dokumentů, informuje agentura AFP.

3. února 2026 v 17:10 Čas čtení 0:57 Epsteinova aféra mohla být operací ruské KGB, uvedl polský premiér Epsteinova aféra mohla být operací ruské KGB, uvedl polský premiér

„Nic o mně nevyšlo najevo, kromě toho, že to bylo spiknutí proti mně, doslova, ze strany Epsteina a dalších lidí. Myslím si však, že je už čas, aby se země posunula k něčemu jinému, například ke zdravotní péči nebo k tématům, na kterých lidem záleží,“ řekl Trump novinářům v Bílém domě.

Americké ministerstvo spravedlnosti v pátek zveřejnilo více než tři miliony nových stran spisů souvisejících s případem Epsteina, a to společně s fotografiemi a videi.

V nejnovější sérii dokumentů se vyskytují jména několika známých osobností, jako například miliardáře Elona Muska, spoluzakladatele společnosti Microsoft Billa Gatese či právě Trumpa. Je to konkrétně poslední jmenovaný, o kom se ve spisech kromě jiného píše v souvislosti se sexem s nezletilými a fyzickými i verbálními útoky.

Trumpovo jméno po celých spisech

V souvislosti s Trumpem se ve spisech nachází seznam obvinění ze sexuálního napadení, který sestavil Americký Federální úřad pro vyšetřování (FBI). Mnohá obvinění na adresu prezidenta se v seznamu nacházela na základě anonymních hovorů a neověřených tipů. Dokument naznačuje, že vyšetřovatelé prověřili více takových tipů, přičemž některé z nich označili za nedůvěryhodné.

31. ledna 2026 v 14:08 Čas čtení 1:20 Americké ministerstvo zveřejnilo miliony nových stránek Epsteinových spisů. Některé informace o Trumpovi údajně zmizely Americké ministerstvo zveřejnilo miliony nových stránek Epsteinových spisů. Některé informace o Trumpovi údajně zmizely

Trump dlouhodobě popírá jakékoliv protiprávní jednání související s Epsteinem. „Některé dokumenty obsahují nepravdivá a senzacechtivá tvrzení o prezidentovi Trumpovi, která byla předložena FBI těsně před volbami v roce 2020. Aby bylo jasno, tato tvrzení jsou nepravdivá a nijak nepodložená,“ uvedlo Trumpovo ministerstvo spravedlnosti v pátečním prohlášení.

Donucen k jejich vydání

Ačkoliv se Trump ještě v létě loňského roku snažil všechny přesvědčit, stejně jako nyní, že už Jeffrey Epstein nikoho nezajímá, nakonec byl na podzim donucen republikány podepsat zákon, který nařizuje ministerstvu spravedlnosti odtajnit a zveřejnit spisy týkající se trestního stíhání zesnulého sexuálního delikventa Jeffreyho Epsteina.

To však dlouhodobě zdržuje povinnost kompletní spisy zveřejnit, a když už část z nich vydá, často v nich jsou začerněná jména i kompletní pasáže textů. Důvodem je ochrana obětí, přesto se v posledním balíku dokumentů lidem z ministerstva spravedlnosti povedlo omylem zveřejnit hromadu nahých fotografií, z nichž šlo některé oběti identifikovat. Dokumenty tak musely být z části zase staženy.

Americký finančník Epstein spáchal údajnou sebevraždu v roce 2019 ve vězení v New Yorku. Podle vyšetřování vybudoval nelegální síť, v rámci které zajišťoval majetným lidem nezletilé dívky. Podle čerstvých zjištění ale mohlo za celou organizací stát ještě něco zlověstnějšího, i proto třeba nyní polský premiér Donald Tusk oznámil, že jeho vláda prošetří možné vazby Epsteina na Rusko.

