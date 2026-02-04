Hlavní témata
Aktuální témata
Lifestylový obsah, který inspiruje, vzdělává i baví, najdeš na webu Refresher.
Články o módě, hudbě, sportu či jiných zajímavostech najdeš na webu Refresher. Čti rozhovory se zajímavými osobnostmi, otestuj se v kvízech, načerpej inspiraci, co sledovat, poslouchat nebo jaké trendy právě letí. Sleduj lifestylový obsah na webu Refresher.
PŘEJÍT NA LIFESTYLE
Kliknutím na tlačítko tě přesměrujeme na www.refresher.cz
Lucie Novotná
dnes 4. února 2026 v 13:03
Čas čtení 1:25

„Je to nadčlověk“, Austrálie oslavuje 13letého hrdinu. Čtyři hodiny plaval po moři, aby zachránil rodinu

Diskutovat
Uložit Uložené
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a uložit článek.
Přihlásit se
Zrušit
Nepodařilo se uložit změny. Zkus se nově přihlásit a zopakovat akci.

V případě že problémy přetrvávají, kontaktuj prosím administrátora.
OK
„Je to nadčlověk“, Austrálie oslavuje 13letého hrdinu. Čtyři hodiny plaval po moři, aby zachránil rodinu
Zdroj: Unsplash / Simon Hurry / volně k užití

Výkon, který se podle lékařů rovná uběhnutí dvou maratonů, podal teprve 13letý Australan. Rodinná aktivita se brzy změnila v horor, ale díky chlapci se šťastným koncem.

Austin Appelbee trávil s rodinou z Perthu dovolenou ve městě Quindalup ve státě Západní Austrálie. V pátek se s matkou Joanne, 12letým bratrem Beauem a osmiletou sestrou Grace vydali na projížďku na moři na nafukovacích kajacích a paddleboardech.

4. února 2026 v 11:10 Čas čtení 1:43 Trump se chce od Epsteinových spisů „posunout dál“. Jeho jméno v nich zaznívá přitom velmi často Trump se chce od Epsteinových spisů „posunout dál“. Jeho jméno v nich zaznívá přitom velmi často

Rozbouřené vlny a silný vítr je však začaly unášet dál a dál od pevniny a rodina se nebyla schopná dostat zpět. Austin se tak rozhodl pro hrdinský čin a vydal se sám pro pomoc. Matka nemohla opustit dvě mladší děti a nezdálo se jí, že jsou od pevniny tak daleko, proto ho pustila. Pro server ABC uvedla, že to bylo jedno z nejtěžších rozhodnutí v jejím životě.

Zachránil sebe, matku i mladší sourozence

Nejprve jel na kajaku, ten ale nabíral vodu a zároveň ztratil veslo, proto z něj Austin musel vylézt a místo toho začal plavat. Posléze se zbavil i záchranné vesty, která mu při plavání překážela.

Během zhruba čtyř hodin uplaval čtyři kilometry. Nad vodou ho udržovaly myšlenky na šťastné momenty i modlitby. „Myslel jsem na maminku, Beaua a Grace. Také jsem myslel na své přátele a přítelkyni – mám opravdu dobrou partu přátel,“ cituje BBC chlapcova slova. „Plav dál, plav dál,“ říkal si prý a neztrácel naději.

Austrálie je sice známá nádhernými plážemi, ale také silným podvodním proudem a nevyzpytatelnými vlnami.
Austrálie je sice známá nádhernými plážemi, ale také silným podvodním proudem a nevyzpytatelnými vlnami. Zdroj: Unsplash / Shawnn Tan / volně k užití

Když konečně doplaval zpět na břeh, nemohl tomu prý uvěřit, myslel si, že se mu to zdá. Našel v matčině tašce na pláži telefon a zavolal záchranné služby. Těm sdělil, že mu moře odneslo rodinu a že potřebuje vrtulníky a lodě na pomoc.

4. února 2026 v 9:48 Čas čtení 0:48 Gang útočících dětí řádí blízko hranic s Českem. Policie si s ním neví rady Gang útočících dětí řádí blízko hranic s Českem. Policie si s ním neví rady

Pátrací vrtulník opravdu nakonec večer matku se dvěma dětmi našel, drželi se paddleboardu a na sobě měli záchranné vesty, nacházeli se asi 14 kilometrů od břehu. Ve vodě strávili osm až 10 hodin a byli prochladlí, s oteklýma nohama, puchýři a modřinami.

Austina ihned po telefonátu odvezla ambulance do nemocnice, kde se setkal s otcem. Nyní chodí o berlích, jeho nohy jsou z výkonu stále příliš vyčerpané, ale už byl i ve škole.

Austin je národním hrdinou

Chlapcovo hrdinství a nadlidský výkon veřejně ocenil i premiér Západní Austrálie Roger Cook. „Austinova statečnost přesahuje jeho věk. Prokázal pozoruhodnou odvahu, houževnatost a odhodlání tváří v tvář skutečnému nebezpečí. Výborně, Austine, jsme na tebe velmi pyšní,“ cituje ho iRozhlas.

4. února 2026 v 7:12 Čas čtení 0:47 Konec levných nákupů z Číny bez limitu. Za Temu či Shein si připlatíš Konec levných nákupů z Číny bez limitu. Za Temu či Shein si připlatíš
3. února 2026 v 23:15 Čas čtení 0:45 Druhá řada Bachelora Česko má další vítězku. Mírovou vyvolenou se stala tato dívka Druhá řada Bachelora Česko má další vítězku. Mírovou vyvolenou se stala tato dívka
4. února 2026 v 11:09 Čas čtení 0:53 Proč si lidé v Číně lepí na ledničky Draca Malfoye? Může za to čínský horoskop Proč si lidé v Číně lepí na ledničky Draca Malfoye? Může za to čínský horoskop
Upozornit na chybu - pokud spatřuješ v článku nedostatek nebo máš připomínky, dej nám vědět.
Uložit Uložené
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a uložit článek.
Přihlásit se
Zrušit
Nepodařilo se uložit změny. Zkus se nově přihlásit a zopakovat akci.

V případě že problémy přetrvávají, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Dej vědět, co si o tom myslíš

Pokud chceš diskutovat, vytvoř si
bezplatný účet nebo se přihlas
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
0 komentářů
Seřadit od
nejoblíbenějších
nejnovějších
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a přidat komentář.
Přihlásit se
Zrušit
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a ohodnotit komentář.
Přihlásit se
Zrušit
Abys mohl přidat komentář, musíš mít předplacené REFRESHER+.
Předplatit
Zrušit
Komentář, který si přidal, vidíš zatím jen ty. Pro zobrazení komentářů ostatním uživatelům je třeba ověřit tvůj účet.
Ověřit účet
Zrušit
Opravdu chceš odstranit svůj komentář?
Odstranit
Zrušit
Opravdu chceš zablokovat tento komentář?
Zablokovat
Zrušit
Opravdu chceš odblokovat tento komentář?
Odblokovat
Zrušit
Opravdu chceš nahlásit tento komentář?
Nahlásit
Zrušit
Děkujeme, komentář byl nahlášen.
OK
OK
Související témata:
Zahraničí Zahraničí Zprávy ze světa
Nejčtenější
4 hodiny
24 hodin
7 dní
3
dnes v 07:12
Konec levných nákupů z Číny bez limitu. Za Temu či Shein si připlatíš
Konec levných nákupů z Číny bez limitu. Za Temu či Shein si připlatíš
1
před 3 hodinami
Trump se chce od Epsteinových spisů „posunout dál“. Jeho jméno v nich zaznívá přitom velmi často
Trump se chce od Epsteinových spisů „posunout dál“. Jeho jméno v nich zaznívá přitom velmi často
před hodinou
„Je to nadčlověk“, Austrálie oslavuje 13letého hrdinu. Čtyři hodiny plaval po moři, aby zachránil rodinu
„Je to nadčlověk“, Austrálie oslavuje 13letého hrdinu. Čtyři hodiny plaval po moři, aby zachránil rodinu
včera v 17:10
Epsteinova aféra mohla být operací ruské KGB, uvedl polský premiér
Epsteinova aféra mohla být operací ruské KGB, uvedl polský premiér
před 38 minutami
Konec nadějí pro Motoristy. Babiš řekl, že Turek ministrem nebude a už se k tomu nechce vracet
Konec nadějí pro Motoristy. Babiš řekl, že Turek ministrem nebude a už se k tomu nechce vracet
3
dnes v 07:12
Konec levných nákupů z Číny bez limitu. Za Temu či Shein si připlatíš
Konec levných nákupů z Číny bez limitu. Za Temu či Shein si připlatíš
včera v 17:10
Epsteinova aféra mohla být operací ruské KGB, uvedl polský premiér
Epsteinova aféra mohla být operací ruské KGB, uvedl polský premiér
1
před 3 hodinami
Trump se chce od Epsteinových spisů „posunout dál“. Jeho jméno v nich zaznívá přitom velmi často
Trump se chce od Epsteinových spisů „posunout dál“. Jeho jméno v nich zaznívá přitom velmi často
1
před 3 dny
„Oběť pro Babu Jagu.“ Ruští vojáci pověsili svého příslušníka za strom, natočili to na video
„Oběť pro Babu Jagu.“ Ruští vojáci pověsili svého příslušníka za strom, natočili to na video
včera v 07:09
Jarní prázdniny začínají. Přinášíme přehled, kdy je mají jednotlivé okresy
Jarní prázdniny začínají. Přinášíme přehled, kdy je mají jednotlivé okresy
20
29. 1. 2026 17:31
Česko láme rekordy. Petici podporující prezidenta Pavla podepsalo skoro půl milionu lidí
Česko láme rekordy. Petici podporující prezidenta Pavla podepsalo skoro půl milionu lidí
před 3 dny
Na demonstraci v Praze přišlo přes 80 tisíc lidí. Účastníci a účastnice nám řekli, proč přišli prezidenta podpořit
Na demonstraci v Praze přišlo přes 80 tisíc lidí. Účastníci a účastnice nám řekli, proč přišli prezidenta podpořit
1
před 3 dny
„Oběť pro Babu Jagu.“ Ruští vojáci pověsili svého příslušníka za strom, natočili to na video
„Oběť pro Babu Jagu.“ Ruští vojáci pověsili svého příslušníka za strom, natočili to na video
3
30. 1. 2026 17:16
Bláboly Macinky nekončí. Otce Rychetského obvinil ze spolupráce s gestapem, matku pak z psaní rozsudků smrti pro Gottwalda
Bláboly Macinky nekončí. Otce Rychetského obvinil ze spolupráce s gestapem, matku pak z psaní rozsudků smrti pro Gottwalda
30. 1. 2026 9:48
Průlom v léčbě nejzrádnějšího typu rakoviny. Španělský vědec ji vyléčil u myší
Průlom v léčbě nejzrádnějšího typu rakoviny. Španělský vědec ji vyléčil u myší
Lifestyle news
Forbes zveřejnil 30 pod 30 pro rok 2026. Najdeš tam tyto tváře
před 53 minutami
BTS se vrací! Netflix živě odvysílá jejich první koncert a představí dokument
před hodinou
Proč si lidé v Číně lepí na ledničky Draca Malfoye? Může za to čínský horoskop
před 3 hodinami
Česko a epidemie úzkosti. Proč se naše duševní zdraví propadlo na dno a kdo za to platí nejvíc?
dnes v 09:49
Herní odvětví dostalo další ránu. Novinka od Googlu může vývojáře připravit o práci
dnes v 08:17
Druhá řada Bachelora Česko má další vítězku. Mírovou vyvolenou se stala tato dívka
včera v 23:15
Sziget odhaluje druhou vlnu jmen: Na festival míří velké hvězdy i klubová špička
včera v 17:39
Youtuber se slzami poděkoval fanouškům. Jeho film dobyl americká kina. Kdy dorazí do Česka?
včera v 16:14
Dokument o Melanii přepisuje filmovou historii. Stal se jedním z pěti nejhorších filmů všech dob
včera v 14:51
Zahraničí Všechno
Finské úřady hlásí radioaktivní částice v ovzduší. Místní elektrárny vinu odmítají
30. 1. 2026 14:42
Finské úřady hlásí radioaktivní částice v ovzduší. Místní elektrárny vinu odmítají
Přestože původ částic zatím zůstává záhadou, odborníci předpokládají, že se mohly uvolnit během údržby v některém z mnoha reaktorů v širším baltském regionu.
„Oběť pro Babu Jagu.“ Ruští vojáci pověsili svého příslušníka za strom, natočili to na video
1
před 3 dny
„Oběť pro Babu Jagu.“ Ruští vojáci pověsili svého příslušníka za strom, natočili to na video
Gang útočících dětí řádí blízko hranic s Českem. Policie si s ním neví rady
dnes v 09:48
Gang útočících dětí řádí blízko hranic s Českem. Policie si s ním neví rady
Dvanáct zemí varuje před jadernou havárií na Ukrajině. Ruské útoky ohrožují bezpečnost všech
31. 1. 2026 12:11
Dvanáct zemí varuje před jadernou havárií na Ukrajině. Ruské útoky ohrožují bezpečnost všech
Epsteinova aféra mohla být operací ruské KGB, uvedl polský premiér
včera v 17:10
Epsteinova aféra mohla být operací ruské KGB, uvedl polský premiér
Epsteinovy spisy: Bill Gates se měl údajně nakazit při sexu s Ruskami. Obvinění razantně odmítá
před 3 dny
Epsteinovy spisy: Bill Gates se měl údajně nakazit při sexu s Ruskami. Obvinění razantně odmítá
Politika Všechno
Na demonstraci v Praze přišlo přes 80 tisíc lidí. Účastníci a účastnice nám řekli, proč přišli prezidenta podpořit
před 3 dny
Na demonstraci v Praze přišlo přes 80 tisíc lidí. Účastníci a účastnice nám řekli, proč přišli prezidenta podpořit
1
před 3 hodinami
Trump se chce od Epsteinových spisů „posunout dál“. Jeho jméno v nich zaznívá přitom velmi často
před 4 dny
Zeman přijal Turka s Macinkou v Lánech. Přivezli mu churros z KFC, mluvili o prioritách vlády a rozpočtu
Zahraničí Všechno
Finské úřady hlásí radioaktivní částice v ovzduší. Místní elektrárny vinu odmítají
30. 1. 2026 14:42
Finské úřady hlásí radioaktivní částice v ovzduší. Místní elektrárny vinu odmítají
1
před 3 dny
„Oběť pro Babu Jagu.“ Ruští vojáci pověsili svého příslušníka za strom, natočili to na video
dnes v 09:48
Gang útočících dětí řádí blízko hranic s Českem. Policie si s ním neví rady
Ekonomika Všechno
Konec levných nákupů z Číny bez limitu. Za Temu či Shein si připlatíš
3
dnes v 07:12
Konec levných nákupů z Číny bez limitu. Za Temu či Shein si připlatíš
20. 9. 2025 7:16
Jestli jsi OSVČ, tak si připrav peněženku. Podnikání se od příštího roku prodraží
3. 12. 2025 7:13
Kolik utratí průměrný Čech*Češka o Vánocích?

Nejnovější

Zpravodajství
Lifestyle
Vyprázdnil ulice a rozdělil společnost. Jak úřad ICE selhal v ochraně Ameriky?
před 2 dny
Vyprázdnil ulice a rozdělil společnost. Jak úřad ICE selhal v ochraně Ameriky?
Tři písmena, která v USA dokážou vyprázdnit byt či dům během pár minut. Jak se z imigračního úřadu stal jeden z nejnenáviděnějších symbolů amerického státu?
KOMENTÁŘ: Politika ubližování aneb jak špatně musí být, abychom se všichni probudili?
1
30. 1. 2026 16:00
KOMENTÁŘ: Politika ubližování aneb jak špatně musí být, abychom se všichni probudili?
Shrnujeme dění v Íránu: „Lidé byli utopeni v krvi, venezuelský scénář bych nevylučoval,“ říká expert
29. 1. 2026 16:00
Shrnujeme dění v Íránu: „Lidé byli utopeni v krvi, venezuelský scénář bych nevylučoval,“ říká expert
KOMENTÁŘ: Macinkovy screeny? Ministr zahraničí jakoby neznal svoje místo. Rádi mu ho připomeneme
2
28. 1. 2026 18:00
KOMENTÁŘ: Macinkovy screeny? Ministr zahraničí jakoby neznal svoje místo. Rádi mu ho připomeneme
KOMENTÁŘ: Trumpovo gestapo? ICE zabíjí lidi na ulici a nabírá tisíce nových agentů, rekrutační slogany lákají extremisty
28. 1. 2026 16:00
KOMENTÁŘ: Trumpovo gestapo? ICE zabíjí lidi na ulici a nabírá tisíce nových agentů, rekrutační slogany lákají extremisty
Více
Domů
Sdílet
Diskuse