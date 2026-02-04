Výkon, který se podle lékařů rovná uběhnutí dvou maratonů, podal teprve 13letý Australan. Rodinná aktivita se brzy změnila v horor, ale díky chlapci se šťastným koncem.
Austin Appelbee trávil s rodinou z Perthu dovolenou ve městě Quindalup ve státě Západní Austrálie. V pátek se s matkou Joanne, 12letým bratrem Beauem a osmiletou sestrou Grace vydali na projížďku na moři na nafukovacích kajacích a paddleboardech.
Rozbouřené vlny a silný vítr je však začaly unášet dál a dál od pevniny a rodina se nebyla schopná dostat zpět. Austin se tak rozhodl pro hrdinský čin a vydal se sám pro pomoc. Matka nemohla opustit dvě mladší děti a nezdálo se jí, že jsou od pevniny tak daleko, proto ho pustila. Pro server ABC uvedla, že to bylo jedno z nejtěžších rozhodnutí v jejím životě.
Zachránil sebe, matku i mladší sourozence
Nejprve jel na kajaku, ten ale nabíral vodu a zároveň ztratil veslo, proto z něj Austin musel vylézt a místo toho začal plavat. Posléze se zbavil i záchranné vesty, která mu při plavání překážela.
Během zhruba čtyř hodin uplaval čtyři kilometry. Nad vodou ho udržovaly myšlenky na šťastné momenty i modlitby. „Myslel jsem na maminku, Beaua a Grace. Také jsem myslel na své přátele a přítelkyni – mám opravdu dobrou partu přátel,“ cituje BBC chlapcova slova. „Plav dál, plav dál,“ říkal si prý a neztrácel naději.
Když konečně doplaval zpět na břeh, nemohl tomu prý uvěřit, myslel si, že se mu to zdá. Našel v matčině tašce na pláži telefon a zavolal záchranné služby. Těm sdělil, že mu moře odneslo rodinu a že potřebuje vrtulníky a lodě na pomoc.
Pátrací vrtulník opravdu nakonec večer matku se dvěma dětmi našel, drželi se paddleboardu a na sobě měli záchranné vesty, nacházeli se asi 14 kilometrů od břehu. Ve vodě strávili osm až 10 hodin a byli prochladlí, s oteklýma nohama, puchýři a modřinami.
Austina ihned po telefonátu odvezla ambulance do nemocnice, kde se setkal s otcem. Nyní chodí o berlích, jeho nohy jsou z výkonu stále příliš vyčerpané, ale už byl i ve škole.
Austin je národním hrdinou
Chlapcovo hrdinství a nadlidský výkon veřejně ocenil i premiér Západní Austrálie Roger Cook. „Austinova statečnost přesahuje jeho věk. Prokázal pozoruhodnou odvahu, houževnatost a odhodlání tváří v tvář skutečnému nebezpečí. Výborně, Austine, jsme na tebe velmi pyšní,“ cituje ho iRozhlas.