Důvodem je neoblomný postoj prezidenta Petra Pavla, který Turka odmítá jmenovat kvůli jeho minulosti i nedostatku respektu k ústavním hodnotám.
Podle premiéra Babiše je otázka Turkova jmenování „zcela uzavřená“. Přestože Motoristé o jeho post ve vládě usilovali, odpor hlavy státu se ukázal jako nepřekonatelný. „Pan prezident není ochoten pana Turka ministrem jmenovat. Tohle už je pryč, k tomu už se nebudeme vracet,“ oznámil Babiš novinářstvu po Bezpečnostní radě státu.
Aktuální rozložení sil: Kumulace funkcí i „cena útěchy“
I když se Turek nestane ministrem, v blízkosti vlády zůstává. Od ledna působí jako vládní zmocněnec pro klimatickou politiku a Green Deal, což je s ohledem na programové priority Motoristů vnímáno jako pragmatický, byť paradoxní krok.
Babišova mise: Usmíření s Hradem
Premiér nyní dává jasně najevo, že prioritou je pro něj stabilizace vztahů s prezidentem, které utrpěly po ostré výměně názorů mezi Hradem a ministrem Macinkou. Ten byl prezidentem obviněn z pokusu o vydírání prostřednictvím zpráv zasílaných hradnímu poradci Petru Kolářovi.
Babiš chce nyní v zahraniční politice postupovat „sólo“. „O zahraniční politice budu s prezidentem jednat sám,“ uvedl s tím, že schůzky v širším formátu momentálně postrádají smysl. Cílem je zklidnit situaci dříve, než padne rozhodnutí o tom, kdo povede českou delegaci na červencovém summitu NATO.