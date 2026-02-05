Hlavní témata
Anna Sochorová
dnes 5. února 2026 v 7:13
Čas čtení 0:57

Soud potvrdil agresi řidiče pražské tramvaje. Za útok na ukrajinskou rodinu ho čeká sociální výcvik

Soud potvrdil agresi řidiče pražské tramvaje. Za útok na ukrajinskou rodinu ho čeká sociální výcvik
Zdroj: Unsplash/ Dave Kim/ volně k užití

Za loňský incident, při kterém měl slovně i fyzicky napadnout ukrajinské cestující, mu soudce také vyměřil 200 hodin obecně prospěšných prací.

Co se odehrálo?

Incident se stal před necelým rokem na zastávce Nádraží Vršovice. Spouštěčem měla být přítomnost ukrajinské rodiny. Šlo o starší manželský pár se statusem uprchlíků a jejich dvouletého vnuka. Podle výpovědí řidič vtrhl do vozu a začal rodině vulgárně nadávat.

Bejvl měl seniora fyzicky napadnout úderem rukou a verbálně ho vyzýval k opuštění země.
Soud pracoval se třemi videozáznamy. Zatímco vnitřní kamery tramvaje zachytily gestikulaci a fyzický výpad, nahrávka z mobilu jedné z cestujících jasně potvrdila xenofobní urážky. Bývalý řidič ale odmítá, že by seniora fyzicky napadl.

Odškodné za zásah do cti

Kromě nucených prací musí muž zaplatit třem poškozeným celkem 55 000 korun. Soudce zdůraznil, že částka není pro odsouzeného likvidační, ale adekvátně reflektuje újmu na cti, kterou oběti utrpěly.

„Obžalovaný je mladý a zdravý člověk. Trest obecně prospěšných prací lépe vystihuje nebezpečnost jeho jednání než pouhá podmínka,“ uvedl soudce.

„Nejsem rasista,“ hájil se řidič

Ačkoliv advokátka poškozených Barbora Davidová upozornila na Bejvlovu minulost a kandidaturu za extremistickou Národní demokracii, odsouzený jakýkoliv rasový podtext odmítl. Svůj výbuch hněvu označil za „neprofesionální chování“ a litoval škod, které způsobil svému tehdejšímu zaměstnavateli. Tvrdil, že impulsem byl strach o čistotu sedaček, na kterých si chlapec chvíli stál.

Další postup

Zatímco advokátka poškozených vyjádřila s verdiktem spokojenost, státní zástupce i obhájce si ponechali lhůtu na odvolání. Případ tak může mít ještě pokračování u krajského soudu, zejména pokud bude státní zastupitelství trvat na přísnější kvalifikaci zahrnující hanobení národa a rasy.

4. února 2026 v 13:52 Čas čtení 0:44 Konec nadějí pro Motoristy. Babiš řekl, že Turek ministrem nebude a už se k tomu nechce vracet Konec nadějí pro Motoristy. Babiš řekl, že Turek ministrem nebude a už se k tomu nechce vracet
4. února 2026 v 13:03 Čas čtení 1:25 „Je to nadčlověk“, Austrálie oslavuje 13letého hrdinu. Čtyři hodiny plaval po moři, aby zachránil rodinu „Je to nadčlověk“, Austrálie oslavuje 13letého hrdinu. Čtyři hodiny plaval po moři, aby zachránil rodinu
4. února 2026 v 11:10 Čas čtení 1:43 Trump se chce od Epsteinových spisů „posunout dál“. Jeho jméno v nich zaznívá přitom velmi často Trump se chce od Epsteinových spisů „posunout dál“. Jeho jméno v nich zaznívá přitom velmi často
Související témata:
Česko Česko
