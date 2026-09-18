Za tři týdny vyrazí lidé v českých městech ke komunálním volbám. Karlovarský kraj má nejnižší mzdy v Česku a mladí lidé často odcházejí za školou a prací jinam. Vyrazili jsme proto do Mariánských Lázní a zeptali se lidí, co jim tu chybí.
„Pro mladé lidi tu není moc velké vyžití, proto pak odcházejí do těch větších měst. Chybí jim tu zábava. Já tu zůstat chci, protože tu mám rodinu. Člověk tady práci najde, ale musí mít štěstí,“ popsala Karolína.
S tím souhlasil i další obyvatel z Mariánských Lázní. „Ocenil bych více kulturního programu, třeba koncerty. Musím za nimi jezdit do Prahy. Nechci tady do budoucna zůstat, je tu nuda. Volby řešit neplánuju, jsou tam takový švihlí lidi,“ doplnil.
Často si lidé stěžovali i na nedostatek práce a drahé bydlení. Karlovarský kraj má totiž třetí nejvyšší nezaměstnanost s podílem 5,8 procenta nezaměstnaných lidí. Hůř je na tom už jen Ústecký a Moravskoslezský kraj.
„Trápí nás nedostatek práce a bydlení. Je to drahé, chtějí velké kauce, což je pro mladé lidi obtížné. Když jsme chodili k volbám, tak to stejně pak bylo opačně a od té doby nevolím, i když člověk názor řekne, tak je to stejně k ničemu,“ doplnila žena, která bydlí ve vesnici v Karlovarském kraji.