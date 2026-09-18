Ostré prohlášení přichází přímo během zasedání Mezinárodní agentury pro atomovou energii ve Vídni.
Sestra severokorejského vůdce Kim Jo-čong ve čtvrtek prohlásila, že status KLDR jako jaderné velmoci je „absolutní“. Osoby, které doufají v denuklearizaci země, označila za idioty, informovala TASR podle zprávy agentury AFP.
Severní Korea si status země s jadernými zbraněmi zakotvila i právně a její vedení prohlásilo tento arzenál za stálý a nezvratný.
Americký prezident Donald Trump nedávno prohlásil, že Pchjongjang vlastní 57 „velmi silných“ jaderných zbraní, Jižní Korea jejich počet odhaduje na 80 až 120.
„Postavení KLDR jako jaderné velmoci je absolutní a nic ho nemůže zvrátit,“ uvedla Kim Jo-čong podle severokorejské agentury KCNA. Jaderný arzenál Pchjongjangu „výrazně přispívá k odstrašování zcela nepřijatelných činů ze strany mezinárodních darebáků“, dodala.
Vyjádření Kim Jo-čong přišlo v době, kdy se ve Vídni koná Generální konference Mezinárodní agentury pro atomovou energii (MAAE). Podle sestry severokorejského vůdce se očekává, že tam zazní „známé hloupé řeči“ o snahách na denuklearizaci KLDR.
„Pokud věří, že je to skutečně možné, budou jen poslouchat slova idiotů... Bez ohledu na to, jak rétoricky to nepřátelské síly mohou popírat, skutečnost, že je jaderné postavení KLDR natrvalo fyzicky i právně ustanoveno, se nemůže ani trochu změnit,“ uzavřela Kim Jo-čong.