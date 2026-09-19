Pokud se chystáš na Letiště Leoše Janáčka, počítej se značným zpožděním. Do areálu míří tisíce návštěvníků a návštěvnic.
Dny NATO v Ostravě a současně probíhající Dny Vzdušných sil AČR jsou největší bezpečnostní přehlídkou v Evropě, na kterou kromě domácích každoročně míří i návštěvníci a návštěvnice z Polska či Slovenska. Navštívit je můžeš během tohoto víkendu na Letišti Leoše Janáčka v Ostravě. Vstup na akci je zdarma.
Událost si samozřejmě nenechají ujít ani čeští politici. Do Ostravy by měli dorazit například prezident Petr Pavel, premiér Andrej Babiš (ANO), ministr obrany Jaromír Zůna (za SPD) a ministr vnitra Lubomír Metnar (za ANO), který ocení policisty a hasiče za mimořádné zásluhy ve službě, dlouhodobý přínos k bezpečnosti, pohotovou pomoc při mimořádných událostech i záchranu lidského života.
Vzhledem k tom, že Dny NATO jsou oblíbenou a hojně navštěvovanou akcí, tvoří se v okolí letiště několikakilometrové kolony. V této souvislosti vytvořila dopravní policie i speciální linku na čísle 723 759 733, na kterou se můžeš obrátit a kde najdeš informace ohledně objízdných tras a komplikací. Pokud se tedy chystáš na zmíněné letiště, dej si pořádný náskok, policisté doporučují minimálně dvě hodiny.
Během Dnů NATO se představí akrobatická skupina Red Arrows, přepravní letoun C-390 Millennium, bojové letouny Tornado s měnitelnou geometrií křídel nebo tanky Leopard 2A4. Těšit se můžeš také na záchranářské, hasičské, policejní jednotky.
Dny NATO jsou řazeny do „klubu prestižních evropských show“. Jen minulý rok akci navštívilo 150 tisíc návštěvníků a návštěvnic. „Jejím hlavním cílem prezentovat široké veřejnosti co nejpestřejší škálu prostředků, kterými disponuje Česká republika a její spojenci na poli zajišťování bezpečnosti,“ popisují organizátoři akce.