Americký prezident Donald Trump oznámil dva zásadní geopolitické kroky.
Spojené státy výrazně upevňují svou pozici v Arktidě i vůči kremelskému režimu. Americký prezident Donald Trump v pátek oznámil, že s Dánskem vyjednal dohodu o posílení vojenské přítomnosti USA v Grónsku. Podle Trumpových slov na sociální síti tato garance poskytuje Spojeným státům trvalou kontrolu nad bezpečností ostrova bohatého na nerostné suroviny a plně řeší všechny dosavadní obavy Washingtonu.
Dohoda okamžitě spouští proces posilování amerických vojenských kapacit v regionu. Žádný geopolitický rival USA nebude moci v Grónsku vybudovat základnu, udržovat vojenskou přítomnost ani realizovat citlivé investice bez výslovného písemného souhlasu Bílého domu.
Dánská premiérka Mette Frederiksen potvrdila, že k oficiálnímu podpisu smlouvy mezi USA, Dánskem a Grónskem by mělo dojít v průběhu příštího týdne na okraj Valného shromáždění OSN.
Dokument ještě podléhá schválení dánským a grónským parlamentem. Frederiksen zdůraznila, že dohoda plně uznává suverenitu, územní celistvost a právo na sebeurčení obou národů. Vyřešila tak napjatou situaci z minulosti, kdy Trump opakovaně navrhoval odkoupit ostrov a nevylučoval ani vojenský zásah.
Tvrdý sankce proti Rusku
Paralelně s arktickou dohodou podepsal americký prezident rozsáhlý legislativní balík nových sankcí vůči Ruské federaci. Jde o poslední významný počin nedávno zesnulého republikánského senátora Lindseyho Grahama, který se tématu intenzivně věnoval po své červnové návštěvě Ukrajiny. Zákonnou úpravu tento týden schválila Sněmovna reprezentantů (262 ku 159) a už v srpnu prošla i Senátem jednoznačným poměrem hlasů 86 ku 11.
Hlavním cílem nové legislativy je odstřihnout Moskvu od finančních zdrojů, z nichž financuje válku na Ukrajině. Zákon dává americkému prezidentovi pravomoc uvalit likvidační cla až do výše 100 procent na pět největších odběratelů ruské ropy a zemního plynu.
Opatření tak míří především na Čínu a Indii, které tvoří hlavní pilíř ruského exportu energií. Součástí balíku jsou i přímé osobní a finanční sankce uvalené na ruského prezidenta Vladimira Putina, členy jeho kabinetu, klíčové oligarchy a přední ruské bankovní instituce.