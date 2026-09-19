Českým vědcům se povedlo odchytit největšího evropského netopýra

Velký létající predátor se dostal do rukou našich přírodovědců.
O výskytu netopýra obrovského v Česku vědci věděli už delší dobu. Dosud ho ale znali pouze z nahrávek echolokačních signálů, které dokážou odlišit od ostatních netopýrů. Netopýr obrovský se běžně vyskytuje především na Pyrenejském poloostrově, Balkáně a v Turecku. Kvůli oteplování se ale podle některých modelů může jeho výskyt postupně posouvat na severovýchod. V Česku by se tak mohl objevovat častěji.
Čeští přírodovědci ho chytili na Červenohorském sedle v Jeseníkách. Tým vědců tvořili Radek Lučan z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy a studenti Jáchym Tesařík a Nikola Gallová. Informovala o tom Česká zoologická společnost.
Netopýr obrovský dokáže sežrat kořist za letu
S rozpětím křídel až 46 centimetrů je netopýr obrovský největším druhem netopýra v Evropě. Výjimečný je ale nejen svou velikostí. Na rozdíl od většiny evropských netopýrů, kteří loví hmyz, se živí také drobnými ptáky.
Dlouho se předpokládalo, že dokáže lovit i ptáky za letu. Tuto hypotézu vědci potvrdili teprve loni. Ukázalo se navíc, že dokáže kořist sežrat, aniž by s ní musel přistávat na zemi. Po zabití ptákům obvykle ukousne křídla, čímž zřejmě sníží jejich hmotnost a odpor vzduchu. Vědci se domnívají, že si následně kořist ukládá do jakési kapsy vytvořené kožní membránou mezi zadníma nohama.