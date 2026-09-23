Vláda schválila nové členy a členky Rady vlády pro lidská práva. Usedne v ní právník Aliance pro rodinu Jakub Kříž, transfobní aktivista Daniel Black nebo Taťána Kuchařová.
Jde o stejnou radu, ze které řada expertů a expertek dříve odešla, protestovali tak proti rušení agend. Nová jména ale budí nesouhlas odbornictva, jak popsaly například Hospodářské noviny.
Podle zdrojů magazínu Qult za výběrem stojí vedoucí Úřadu vlády Tünde Bartha a Babišova poradkyně pro oblast svobody projevu Natálie Vachatová.
„Po bouřlivé reorganizaci šéfky Úřadu vlády poradních orgánů státu hlasitě odešli odborníci a odbornice s dlouholetou zkušeností a praxí a na jejich místa dnes přicházejí lidé, kteří dlouhodobě prosazují zásadní omezení práv konkrétních a zranitelných skupin. Stát by o takové skupiny měl především pečovat a zajímat se o jejich potřeby, nikoliv aktivně naslouchat hlasům za omezení jejich podmínek pro život,“ namítá k výběru například ředitel organizace Trans*parent Viktor Heumann.
Aktivista Daniel Black, který sám tranzicí prošel, dlouhodobě volá po jejím omezení. „Nově jmenovaný Black například otevřeně prosazuje zákaz medicínské tranzice, a to i u dospělých lidí. Je validní, že jeho nešťastný osobní příběh může být součástí veřejné debaty, nesmí se však stát odborným základem pro nastavení lidskoprávního směru či zdravotní péče pro celou skupinu lidí,“ vysvětluje ve vyjádření organizace Heumann.
Blacka doplní i Jakub Kříž. Ten učí na Katolické teologické fakultě Univerzity Karlovy, spolupracuje s Hnutím pro život a Aliancí pro rodinu. Obě sdružení mimo jiné volají po omezení práv na interrupci.
Magazín Qult upozorňuje i na jmenování bývalé miss Kuchařové. Poukazuje zejména na spor s jejím bývalým manželem Ondřejem Brzobohatým. Soud jí nařídil, aby se herci a muzikantovi omluvila za nepravdivé výroky o jeho genderové identitě, sexualitě a plodnosti.