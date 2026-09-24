Petr Pavel na 81. zasedání Valného shromáždění OSN varoval před scénářem atomové bomby u neřízeného vývoje AI. Čínu přímo vyzval k zastavení ruské agrese a upozornil na klimatickou krizi, která lidem po celém světě drasticky zvedá životní náklady.
Všeobecná rozprava Valného shromáždění OSN představuje nejvyšší patro světové diplomacie, kde lídři téměř dvou stovek zemí formulují zásadní postoje k globálnímu dění.
Jednání tradičně zahajují zástupci Brazílie a Spojených států, po nich dostávají prostor další hlavy států. Vedle oficiálních vystoupení u řečnického pultu navíc probíhají stovky bilaterálních jednání mezi prezidenty, premiéry a ministry.
Nejvýraznější část svého vystoupení věnoval Petr Pavel rizikům spojeným s překotným rozvojem umělé inteligence. Varoval, že schopnost lidstva tuto technologii řídit a regulovat trestuhodně zaostává za jejím vývojem.
Zároveň zdůraznil, že člověk musí zůstat tím, kdo technologii ovlivňuje a řídí, a nikoli systémem, kterému se podřizuje. Závod o to, kdo bude v AI první, nesmí podle české hlavy státu odsunout bezpečnost a veřejný dohled na druhou kolej.
V bloku věnovaném mezinárodní bezpečnosti se Petr Pavel zaměřil na roli světových velmocí a dodržování pravidel hry. Přímo vyzval Čínu, aby jako stálý člen Rady bezpečnosti OSN využila svůj vliv a pomohla ukončit ruskou agresi vůči Ukrajině.
Připomněl, že hrozba plynoucí z ruské agrese není vzdálenou záležitostí, zejména pro Evropu. Jako konkrétní příklad zmínil nedávný incident s ruským dronem u německého letiště v Lipsku, které leží pouhých 150 kilometrů od českých hranic.
Zdůraznil také, že válka destabilizuje globální trh s potravinami. To má podle něj přímé dopady jak na Českou republiku, tak na rozvojové země v Africe.
Prezident se v projevu věnoval také klimatické krizi, kterou nepropojil pouze s ochranou přírody, ale především s ekonomickými dopady na každodenní život. Extrémní výkyvy počasí podle něj ničí infrastrukturu, ohrožují dostupnost vody a potravin a přímo zvyšují životní náklady obyvatel po celém světě.
Pavel zdůraznil, že pouhá reakce na vzniklé katastrofy nestačí a je nutná včasná globální akce, která ochrání budoucí generace.
Celý projev si můžeš přečíst zde.