Podle zjištění deníku Handelsblatt musí koncern celosvětově svolat do servisů přibližně čtyři miliony vozidel různých značek.
Německý automobilový koncern Volkswagen Group čelí rozsáhlé servisní akci, která svým rozsahem připomíná známý skandál s naftovými motory Dieselgate z doby před deseti lety. Jak informoval německý deník Handelsblatt s odvoláním na své zdroje, do autorizovaných servisů po celém světě musí zamířit přibližně čtyři miliony vozidel. Důvodem jsou potenciální selhání v systému řízení, přičemž celou tuto masivní akci má na svědomí jediný šroub.
Zasaženo je více než milion škodovek
Problém se plošně týká téměř všech klíčových značek spadajících pod křídla německého giganta. Největší podíl tvoří samotný Volkswagen s přibližně dvěma miliony dotčených aut. Mimořádně zasažena je však i česká automobilka Škoda, u které se servisní akce vztahuje na více než milion vozidel. Seznam doplňuje 700 tisíc automobilů značky Audi a zhruba 200 tisíc modelů značky Seat. Jen v samotném Německu se odhaduje počet zasažených aut na hranici jednoho milionu.
Finanční rána pro koncern
Pro automobilku jde o mimořádně nepříjemnou a nákladnou záležitost. Zdroje obeznámené se situací shodně tvrdí, že oprava takového obrovského množství vozidel si vyžádá astronomické investice. Pro tisíce majitelů škodovek či volkswagenů to zároveň znamená povinnou návštěvu servisu, kde jim technici musí řízení zkontrolovat a chybnou součástku vyměnit.