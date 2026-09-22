Žádná tiskovka nebude. Macinka v New Yorku opět odmítá vybrané novináře, s Hradem ale tají ledy
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dnes 22. září 2026 v 18:00
Čas čtení 2:04

Žádná tiskovka nebude. Macinka v New Yorku opět odmítá vybrané novináře, s Hradem ale tají ledy

Julie Kaletová
Julie Kaletová
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Zatímco s prezidentem Pavlem našel ministr Macinka v New Yorku společnou řeč u snídaně, české novináře dál ignoruje. Společnou tiskovou konferenci odmítl a rozhovory dá jen vybraným médiím. Přinášíme detaily.

Ledy mezi Hradem a Černínským palácem na půdě OSN mírně tají, komunikace s českými novináři ale dál naráží.

Vztahy mezi prezidentem Petrem Pavlem a ministrem zahraničí Petrem Macinkou (Motoristé sobě) v minulosti poznamenal spor o jmenování Filipa Turka ministrem životního prostředí, kterého Pavel odmítl jmenovat i na základě odhalení jeho kontroverzních výroků ze sociálních sítí. 

Petr Macinka
Petr Macinka Zdroj: Úřad vlády ČR

„Dveře ke koordinaci jsou stále otevřené“

Do New Yorku sice oba politici dorazili odděleně, prezident vládním speciálem a ministr komerční linkou ve stejný čas. Důvodem však byl podle oficiálních vyjádření odlišný program.

Běžná koordinace probíhá, před chvílí jsme se bavili na snídani o všem, co tu teď probíráme. Až začne rozprava s úvodními vystoupeními, budeme sedět v sále v jedné lavici vedle sebe. – Petr Pavel.

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I přes oddělený přílet se v New Yorku oba představitelé potkali. „Dveře ke koordinaci jsou stále otevřené. Pan ministr letěl linkovým letem, protože měl jiný program a s námi by to nestíhal,“ reagoval Petr Pavel na dotaz redaktorky Seznam Zpráv s tím, že není potřeba obávat se záměrného míjení. 

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„Běžná koordinace probíhá, před chvílí jsme se bavili na snídani o všem, co tu teď probíráme. Až začne rozprava s úvodními vystoupeními, budeme sedět v sále v jedné lavici vedle sebe.“

Na doplňující otázku Deníku N ohledně hospodárnosti samostatného letu ministrovou linkou prezident reagoval věcně: „Neznal jsem přesný program pana ministra, takže nemohu hodnotit, zda mohlo jít o společný let. Je to na něm, ale nemyslím si, že pokud letí jeden či dva lidé linkou, šlo by o tak extrémní náklady, které bychom museli řešit jako zásadní problém.“

Po tiskové konferenci prezidenta čekali novináři zhruba půl hodiny čekali na samotného ministra Macinku, který vyrážel pěšky do budovy OSN. Ministr potvrdil, že s prezidentem u snídaně hovořil o programu Valného shromáždění. Jakýkoliv oficiální brífink pro tuzemská média, o který opakovaně žádají zástupci různých českých médií, včetně Refresheru, však odmítl.

Místo tiskové konference naplánovalo ministerstvo pouze sérii individuálních rozhovorů. Samotný Macinka však dal najevo, že novinářům plošný přístup neposkytne a rozhovory nedostanou všechna média.

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Podle jeho mluvčí Ivety Křížové čeká v úterý šéfa diplomacie zasedání všeobecné rozpravy a bilaterální jednání s ministry zahraničí Alžírska, Papuy Nové Guineje, Rwandy, Gambie a Kuvajtu.

Pokorná se potkala s Macinkou

Kroky Černínského paláce v New Yorku navazují na dlouhodobě napjatý vztah ministra s vybranými novináři. Krátce před odchodem na jednání s ministrem po cestě hovořila reportérka Deníku N Zdislava Pokorná, kterou resort v minulosti opakovaně nevpustil na své brífinky.

Zdislava Pokorná a Petr Macinka v New Yorku.
Zdislava Pokorná a Petr Macinka v New Yorku. Zdroj: REFRESHER/Julie Kaletová

Naposledy Pokorná nedostala akreditaci na tiskovou konferenci k odvolání šéfky Českých center Jitky Pánek Jurkové. Ministerstvo v oficiálním e-mailu zamítnutí zdůvodnilo tím, že reportérka pracuje pro „alternativní médium a konspirační blog“ s příslibem, že pro podobná média uspořádá tiskovou konferenci v náhradním termínu. 

Proti tomuto postupu se ohradila i česká pobočka Mezinárodního tiskového institutu a označila jej za nepřijatelnou praxi.

Byla to právě Pokorná, která v minulosti zveřejnila rasistické a nenávistné příspěvky z facebookového účtu Filipa Turka, což výrazně ovlivnilo rozhodnutí prezidenta Pavla nejmenovat ho do vlády. 

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Přístup do Černínského paláce neměla reportérka ani v lednu, kdy Macinka komentoval spor s Hradem. Na tehdejší dotazy, proč novinářka nesmí na brífink, ministr reagoval slovy: „No, hrozní jsme, já vím.“

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