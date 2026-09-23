„Jedna chyba udělá z jedlé houby toxickou bombu.“ Šumavská houbička radí, na co si dát pozor při houbaření
1
1
0
dnes 23. září 2026 v 7:00
Čas čtení 3:53

„Jedna chyba udělá z jedlé houby toxickou bombu.“ Šumavská houbička radí, na co si dát pozor při houbaření

Michaela Lišková
Michaela Lišková
Diskutovat
Uložit Uložené
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a uložit článek.
Přihlásit se
Zrušit
Nepodařilo se uložit změny. Zkus se nově přihlásit a zopakovat akci.

V případě že problémy přetrvávají, kontaktuj prosím administrátora.
OK
„Jedna chyba udělá z jedlé houby toxickou bombu.“ Šumavská houbička radí, na co si dát pozor při houbaření
Zdroj: archiv Lucie Drozdové/se svolením

„Houbařská sezóna rozhodně neskončila, ba naopak,“ říká influencerka a mykoterapeutka Lucie Drozdová, vystupující na Instagramu jako Šumavská houbička. Houbaření podle ní už dávno není jen aktivitou pro seniory.

„Mladí lidé sbírání hub a les doslova milují. Píše mi čím dál více dospívajících, studentů i mladých rodin s dětmi. Pro spoustu z nich je to úžasný způsob, jak vypnout od obrazovek, vypadnout z městského shonu a načerpat energii,“ vysvětluje Lucie pro Refresher News s tím, že se mladá generace zajímá i o účinky vitalních hub a to, jak houby správně zpracovat a jak je sušit.

Chyba, kterou řeším pořád dokola? Sběr hub do igelitových tašek nebo sáčků. To je naprostý hřích! Houba v igelitu se zapaří za pár desítek minut, začnou se v ní rozkládat bílkoviny a z jedlé houby se stane toxická bomba.

Houbařské úlovky Lucie Drozdové
Houbařské úlovky Lucie Drozdové Zdroj: archiv Lucie Drozdové/se svolením

Plný košík na Instagram. Sociální sítě změnily houbaření

Šumavská houbička upozorňuje i na to, že se houbaření v posledních letech kvůli sociálním sítím a umělé inteligenci obrovsky mění. „Na jednu stranu je skvělé, že sociální sítě dělají z houbaření populární a ‚cool‘ koníček. Lidé sdílejí krásné fotky, recepty a navzájem se inspirují. Na stranu druhou ale vzniká lehký tlak na kvantitu. Každý chce mít plný košík na fotku, což občas vede k tomu, že lidi v lese nespokojeně přebíhají z místa na místo a zapomínají na ten samotný klid,“ popisuje.

18. září 2026 v 16:00 Čas čtení 0:16 KVÍZ: Jméno jako pro kosmickou loď. Uhádneš, jak netradičně pojmenovaly celebrity své děti? KVÍZ: Jméno jako pro kosmickou loď. Uhádneš, jak netradičně pojmenovaly celebrity své děti?

Dnešní mladá generace podle mykoterapeutky začíná s houbařením jinak než ty předchozí. „Dřív se znalosti předávaly z generace na generaci – babička vzala vnouče do lesa, ukázala mu konkrétní mýtinu a vysvětlila, proč tahle houba do košíku patří a tamta ne. Dnes mi často přistane ve zprávě fotka rozmazané houby vyfocené shora v pochybném světle s dotazem: ‚Aplikace mi napsala, že je to hřib, můžu to sníst?‘ Mladší generace má tendenci věřit technologiím víc než vlastnímu úsudku nebo zkušenostem předků,“ říká.

Houbařské úlovky v českých lesích Houbařské úlovky v českých lesích Houbařské úlovky v českých lesích Houbařské úlovky v českých lesích
Zobrazit galerii
(6)

Aplikace na určování hub by podle Lucie neměly být něco, na co se lidé plně spoléhají. „Jako jeden ze zdrojů je to fajn, ale doporučuju k určení houby alespoň tři. AI často chybují při špatném osvětlení, úhlu fotky nebo u mladých plodnic, které ještě nemají plně vyvinuté znaky,“ varuje Lucie.

17. září 2026 v 11:32 Čas čtení 1:21 Dva chlapci plánovali útok na základní školu v Hlinsku. Zabránil jim spolužák Dva chlapci plánovali útok na základní školu v Hlinsku. Zabránil jim spolužák

Nejvíce problematické je spoléhání se na aplikaci u pečárek (žampionů) a bedel. „Záměna jedlé pečárky za jedovatou pečárku zápašnou je velmi častá a aplikace ji z fotky často nepozná. Rozhoduje totiž žloutnutí báze a typický inkoustový zápach. Stejně tak si může splést bedlu vysokou s bedlou červenající nebo zahradní, které mohou vyvolat silnou alergickou reakci,“ dodává houbařka.

Největší hřích? Houby v igelitové tašce

Právě dotazy na určování hub chodí houbařce na Instagram nejčastěji. „Lidé mi posílají plné košíky i jednotlivé úlovky. Nejčastější záměny, které řeším, jsou hřib žlučník (hořčák), kterého si lidé pletou s hřibem smrkovým nebo si myslí, že našli kováře a přitom je to kříšť. A chyba, kterou řeším pořád dokola? Sběr hub do igelitových tašek nebo sáčků. To je naprostý hřích! Houba v igelitu se zapaří za pár desítek minut, začnou se v ní rozkládat bílkoviny a z jedlé houby se stane toxická bomba, ze které se pak lidé mohou otrávit,“ upozorňuje mykoterapeutka.

Když chceš začít s houbařením, nejsou potřeba žádné speciální skills. Důležitá je trpělivost a všímavost a i když lokalita hraje velkou roli, zásadnější je podle Šumavské houbičky umět „číst“ les. „Začátečníkům vždy radím dvě věci: učit se houby postupně a bezpečně, vybrat si na sezónu 2-3 rozpoznatelné druhy a ty si dokonale nastudovat. A pak sledovat stromy a přírodu kolem, houby nerostou náhodně, ale v symbióze se stromy. Když se naučíte poznávat stromy a jaká je v lese vlhkost a podloží, máte z poloviny vyhráno,“ doplňuje.

Tajná místa zůstávají

A existuje něco jako tajná houbařská místa? Mladší lidé podle Lucie sice rádi sdílí fotky hub na sítích a často označí i pohoří, nebo okres, ale konkrétní lokalitu také neprozradí. „Svůj oblíbený plac si pravý houbař střeží jako rodinné stříbro v každé době, ať je mu 15 nebo 70,“ říká.

🍄‍🟫 Kam na houby z Prahy? Můžeš zkusit tyto lokality:

👉 Křivoklátsko a Berounsko
Klasická houbařská oblast západně od Prahy s rozsáhlými smíšenými lesy. Dobře dostupná autem i vlakem

👉 Nymbursko
Často zmiňovaná lokalita v houbařských skupinách. Vyplatit se mohou lesy dál od města

👉 Brdy a okolí Dobříše
Oblíbené místo dostupné z Prahy. Situace je ale velmi lokální, někteří houbaři hlásí plné košíky, jiní sušší místa a menší množství hub

👉 Klánovický les
Nejjednodušší varianta, pokud se ti nechce z Prahy vůbec vyjíždět. Výhodou je rychlá dostupnost vlakem i MHD, lidé ale v této lokalitě v září nehlásí moc velké úspěchy

Tip: Než vyrazíš, zkontroluj aktuální mapu pravděpodobnosti růstu hub od ČHMÚ. Podmínky se mohou rychle měnit

Houbaření se v posledních letech ale mění kvůli klimatické změně. „Je to hodně vidět. Léta bývají čím dál víc suchá a horká, takže tradiční letní houbařské vlny se často posouvají nebo trvají jen velmi krátce po bleskových deštích. Sezóna se výrazně protahuje do pozdního podzimu a zimy. Dnes už není výjimkou sbírat hřiby ještě v listopadu a v prosinci plynule přejít na zimní houby jako je penízovka sametonohá nebo hlíva ústřičná,“ vysvětluje Šumavská houbička.

Hřiby v listopadu? Houbařská sezóna se protahuje

Aktuálně podle houbařky ještě rozhodně není po sezóně. „V lesích teď vládnou klasické podzimní druhy: hřiby kováře, křemenáče, kozáci, smrkáče, klouzky, hojně také bedly, václavky, pýchavky a kotrče. Nejoblíbenější houbou mezi Čechy ale bezkonkurenčně zůstává hřib smrkový a obecně ‚praváci‘. Lidé milují ten pocit, když v mechu objeví ten tvrdý, sametově hnědý klobouk. Je to pro ně synonymum úspěšného houbaření,“ uvádí.

Houbařské úlovky Lucie Drozdové Houbařské úlovky Lucie Drozdové Houbařské úlovky Lucie Drozdové Houbařské úlovky Lucie Drozdové
Zobrazit galerii
(5)

Podle Lucie lidé naopak nejvíce podceňují holubinky a smrkové a pravé ryzce. „Lidé se holubinek často bojí, protože mají lupeny a koluje o nich spousta mýtů. Přitom mají fantastickou oříškovou chuť, jsou pevné, křupavé a do smaženice nebo pod maso jsou výborné, a navíc nejsou slizké,“ říká.

2. září 2026 v 8:15 Čas čtení 1:53 ŽEBŘÍČEK: 10 nejbohatších lidí Česka a Slovenska. Na prvním místě nenajdeš Babiše ani Křetínského ŽEBŘÍČEK: 10 nejbohatších lidí Česka a Slovenska. Na prvním místě nenajdeš Babiše ani Křetínského

Ohledně holubinek přitom stačí znát jednoduché pravidlo. „Když ochutnáte kousek houby na špičku jazyka a je nasládlá nebo oříšková, dá se jíst. Pokud pálí, je nejedlá. A rudě červená holubinka vrhavka ta už svým vzhledem jasně hlásí, že do košíku nepatří. A co se týče oranžových ryzců s oranžovým mlékem, to jsou naprosté kulinářské klenoty,“ dodává.

4. listopadu 2025 v 15:21 Čas čtení 0:34 Známá cestovní kancelář v Česku končí. Od nového roku už s nimi nepoletíš Známá cestovní kancelář v Česku končí. Od nového roku už s nimi nepoletíš
22. září 2026 v 18:00 Čas čtení 2:04 Žádná tiskovka nebude. Macinka v New Yorku opět odmítá vybrané novináře, s Hradem ale tají ledy Žádná tiskovka nebude. Macinka v New Yorku opět odmítá vybrané novináře, s Hradem ale tají ledy
29. srpna 2026 v 7:16 Čas čtení 0:37 Pozor na přechodech v Itálii. Za zírání do mobilu bude pravděpodobně hrozit pokuta Pozor na přechodech v Itálii. Za zírání do mobilu bude pravděpodobně hrozit pokuta
Doporučil bys článek ostatním?
1
Upozornit na chybu - pokud spatřuješ v článku nedostatek nebo máš připomínky, dej nám vědět.
Uložit Uložené
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a uložit článek.
Přihlásit se
Zrušit
Nepodařilo se uložit změny. Zkus se nově přihlásit a zopakovat akci.

V případě že problémy přetrvávají, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Náhledový obrázek: archiv Lucie Drozdové
Co si o článku myslíš?
Přihlas se a dej vědět do komentáře!
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
0 komentářů
Seřadit od
nejoblíbenějších
nejnovějších
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a přidat komentář.
Přihlásit se
Zrušit
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a ohodnotit komentář.
Přihlásit se
Zrušit
Abys mohl přidat komentář, musíš mít aktivní členství Refresher Club.
Členství
Zrušit
Komentář, který si přidal, vidíš zatím jen ty. Pro zobrazení komentářů ostatním uživatelům je třeba ověřit tvůj účet.
Ověřit účet
Zrušit
Opravdu chceš odstranit svůj komentář?
Odstranit
Zrušit
Opravdu chceš zablokovat tento komentář?
Zablokovat
Zrušit
Opravdu chceš odblokovat tento komentář?
Odblokovat
Zrušit
Opravdu chceš nahlásit tento komentář?
Nahlásit
Zrušit
Děkujeme, komentář byl nahlášen.
OK
OK
Související témata:
Cestování & Volný čas Osobnosti Zprávy z domova
Nejčtenější
4 hodiny
24 hodin
7 dní
1
včera v 18:00
Žádná tiskovka nebude. Macinka v New Yorku opět odmítá vybrané novináře, s Hradem ale tají ledy
Žádná tiskovka nebude. Macinka v New Yorku opět odmítá vybrané novináře, s Hradem ale tají ledy
před hodinou
„Jedna chyba udělá z jedlé houby toxickou bombu.“ Šumavská houbička radí, na co si dát pozor při houbaření
„Jedna chyba udělá z jedlé houby toxickou bombu.“ Šumavská houbička radí, na co si dát pozor při houbaření
8. 9. 2026 11:30
Chceš bydlet ve vlastním? Na tohle se připrav, než začneš hledat byt nebo dům
Chceš bydlet ve vlastním? Na tohle se připrav, než začneš hledat byt nebo dům
včera v 12:30
„Kdo vnímá Rusko jako přítele, není vlastenec.“ Pavel odsoudil proruskou konferenci v Praze, reaguje i na Fica
„Kdo vnímá Rusko jako přítele, není vlastenec.“ Pavel odsoudil proruskou konferenci v Praze, reaguje i na Fica
včera v 07:00
Čeští majitelé zrekonstruovali ruinu ze 17. století: Sýpka Arnoštov je architektonický masterpiece
Čeští majitelé zrekonstruovali ruinu ze 17. století: Sýpka Arnoštov je architektonický masterpiece
1
včera v 18:00
Žádná tiskovka nebude. Macinka v New Yorku opět odmítá vybrané novináře, s Hradem ale tají ledy
Žádná tiskovka nebude. Macinka v New Yorku opět odmítá vybrané novináře, s Hradem ale tají ledy
včera v 07:00
Čeští majitelé zrekonstruovali ruinu ze 17. století: Sýpka Arnoštov je architektonický masterpiece
Čeští majitelé zrekonstruovali ruinu ze 17. století: Sýpka Arnoštov je architektonický masterpiece
včera v 12:30
„Kdo vnímá Rusko jako přítele, není vlastenec.“ Pavel odsoudil proruskou konferenci v Praze, reaguje i na Fica
„Kdo vnímá Rusko jako přítele, není vlastenec.“ Pavel odsoudil proruskou konferenci v Praze, reaguje i na Fica
včera v 10:51
Stovky lidí čekají před ČNB. Chtějí pětitisícikorunu s holografickým přítiskem, někdo ji už prodává na Aukru
Stovky lidí čekají před ČNB. Chtějí pětitisícikorunu s holografickým přítiskem, někdo ji už prodává na Aukru
8. 9. 2026 11:30
Chceš bydlet ve vlastním? Na tohle se připrav, než začneš hledat byt nebo dům
Chceš bydlet ve vlastním? Na tohle se připrav, než začneš hledat byt nebo dům
1
18. 9. 2026 16:00
„Tohle Babiše šíleně vytočilo.“ Premiér chtěl odvolat Turka, zjistil Deník N
„Tohle Babiše šíleně vytočilo.“ Premiér chtěl odvolat Turka, zjistil Deník N
15. 9. 2026 9:30
ŽEBŘÍČEK: Tohle je 50 nejlepších lékařů a lékařek z Česka. Najdeš tam i svého*svou?
ŽEBŘÍČEK: Tohle je 50 nejlepších lékařů a lékařek z Česka. Najdeš tam i svého*svou?
17. 9. 2026 9:00
KOMENTÁŘ: Máš bezdětnou kamarádku? Prosím, nevolej jí, že už je čas na mimčo
KOMENTÁŘ: Máš bezdětnou kamarádku? Prosím, nevolej jí, že už je čas na mimčo
16. 9. 2026 9:00
Pětičlenná rodina žije v pražském bytě o výměře 37,5 m²: „Děti byly od začátku součástí rozhodování, udělali jsme z toho hru“
Pětičlenná rodina žije v pražském bytě o výměře 37,5 m²: „Děti byly od začátku součástí rozhodování, udělali jsme z toho hru“
1
před 3 dny
Ukrajina podnikla masivní útok drony na Moskvu: Dva mrtví, šest zraněných, zničená ropná rafinerie
Ukrajina podnikla masivní útok drony na Moskvu: Dva mrtví, šest zraněných, zničená ropná rafinerie
Lifestyle news
Třináct lidí uvízne na ostrově a mezi nimi je vrah. Španělská detektivka inspirovaná Sherlockem Holmesem míří na Netflix
před 29 minutami
Startuje 17. ročník Lunchmeatu, představí se rovnou na třech místech. Co si na festivalu nesmíš nechat ujít?
včera v 15:00
ŽEBŘÍČEK: Tohle jsou nejlepší piva v Evropě podle turistů. Česko zabodovalo, první místo tě ale možná překvapí
před 3 dny 1
Ed Sheeran se vyjádřil ke kauze s Macklemorem ohledně podpory Palestiny. „Nechci zklamat své fanoušky,“ omlouvá se
před 3 dny
Seriálový Harry Potter přinese další velkou změnu. Hudba bude úplně odlišná než ve filmech, říká Hans Zimmer
před 4 dny
Bolt a Lucid spojí síly. V Evropě chtějí nasadit 25 tisíc autonomních vozů
18. 9. 2026 18:15
Fanoušci a fanynky Seleny Gomez chtějí, aby vypadala jako v roce 2016. Zpěvačka jim poslala jasný vzkaz
18. 9. 2026 15:15
Tahle česká komedie vládne Oneplay už téměř dva měsíce. Představila plejádu oblíbených herců
18. 9. 2026 14:15
Jak si uchovat vzpomínky a zpomalit vnímání času? Tohle doporučuje neurochirurg
17. 9. 2026 19:00
Dvojnice Jennifer Lopez skončila za mřížemi. Jejich podoba tě bude šokovat
17. 9. 2026 16:16
Cestování & Volný čas Všechno
ŽEBŘÍČEK: Toto je 10 nejkrásnějších hradů a zámků na světě. Vítěz je hned vedle Česka
5. 9. 2026 17:13
ŽEBŘÍČEK: Toto je 10 nejkrásnějších hradů a zámků na světě. Vítěz je hned vedle Česka
Mohutná a obrněná, ale zároveň romantická a rozhodně mystická místa, která podněcují naši fantazii a vyvolávají vzpomínky na dávné doby mocných králů, udatných rytířů i spanilých princezen. Které hrady a zámky jsou ty nejkrásnější na celém světě?
ŽEBŘÍČEK: Tohle je 10 nejpozoruhodnějších přírodních úkazů světa. Nechce se věřit, že jsou reálné
7. 9. 2026 7:36
ŽEBŘÍČEK: Tohle je 10 nejpozoruhodnějších přírodních úkazů světa. Nechce se věřit, že jsou reálné
ŽEBŘÍČEK: Toto je 10 nejšťastnějších destinací na světě. Ani jedna z nich není v Evropě
12. 9. 2026 7:34
ŽEBŘÍČEK: Toto je 10 nejšťastnějších destinací na světě. Ani jedna z nich není v Evropě
„Člověk tomu musí dát všechno.“ Český pár si koupil a zrekonstruoval starý mlýn z 18. století
6. 9. 2026 7:00
„Člověk tomu musí dát všechno.“ Český pár si koupil a zrekonstruoval starý mlýn z 18. století
ŽEBŘÍČEK: Historický hrad v Irsku nebo brutalistická stavba uprostřed islandské přírody. Toto je 11 nejkrásnějších hotelů Evropy
16. 9. 2026 7:33
ŽEBŘÍČEK: Historický hrad v Irsku nebo brutalistická stavba uprostřed islandské přírody. Toto je 11 nejkrásnějších hotelů Evropy
Jdeš do prváku? Tohle jsou univerzitní tipy, které ti skutečně usnadní život
včera v 14:30
Jdeš do prváku? Tohle jsou univerzitní tipy, které ti skutečně usnadní život
Politika Všechno
Petr Pavel uctil památku českých obětí 11. září. Kdo byli Lukáš a Alena, kteří zahynuli v Severní věži?
včera v 08:00
Petr Pavel uctil památku českých obětí 11. září. Kdo byli Lukáš a Alena, kteří zahynuli v Severní věži?
včera v 18:30
Pavel: „Rusko si omezenou akci proti NATO dovolit může. Ve hře je i útok v Estonsku“
včera v 12:30
„Kdo vnímá Rusko jako přítele, není vlastenec.“ Pavel odsoudil proruskou konferenci v Praze, reaguje i na Fica
Česko Všechno
Stovky lidí čekají před ČNB. Chtějí pětitisícikorunu s holografickým přítiskem, někdo ji už prodává na Aukru
včera v 10:51
Stovky lidí čekají před ČNB. Chtějí pětitisícikorunu s holografickým přítiskem, někdo ji už prodává na Aukru
včera v 16:51
Češi kvůli drahému bydlení mění plány na děti. U bezdětných párů hraje roli skoro ve třech z pěti případů
včera v 14:21
Konečně se můžeš svézt lanovkou na Petřín. Vstupenky po rekonstrukci zdražily
Ekonomika Všechno
10 největších red flags u spolubydlících. Tyhle varovné signály radši neignoruj
před 3 dny
10 největších red flags u spolubydlících. Tyhle varovné signály radši neignoruj
19. 8. 2026 10:30
Jak bydlet ve vlastním, když nemáš miliony: Těchto pět dostupnějších řešení stojí podle odbornice za zvážení
21. 8. 2026 11:30
Hypoteční specialistka radí: Pět kroků, které můžeš udělat už teď, abys jednou dostal*a hypotéku

Nejnovější

Zpravodajství
Lifestyle
„Jedna chyba udělá z jedlé houby toxickou bombu.“ Šumavská houbička radí, na co si dát pozor při houbaření
před hodinou
„Jedna chyba udělá z jedlé houby toxickou bombu.“ Šumavská houbička radí, na co si dát pozor při houbaření
„Houbařská sezóna rozhodně neskončila, ba naopak,“ říká influencerka a mykoterapeutka Lucie Drozdová, vystupující na Instagramu jako Šumavská houbička. Houbaření podle ní už dávno není jen aktivitou pro seniory.
Pavel: „Rusko si omezenou akci proti NATO dovolit může. Ve hře je i útok v Estonsku“
včera v 18:30
Pavel: „Rusko si omezenou akci proti NATO dovolit může. Ve hře je i útok v Estonsku“
Žádná tiskovka nebude. Macinka v New Yorku opět odmítá vybrané novináře, s Hradem ale tají ledy
1
včera v 18:00
Žádná tiskovka nebude. Macinka v New Yorku opět odmítá vybrané novináře, s Hradem ale tají ledy
Češi kvůli drahému bydlení mění plány na děti. U bezdětných párů hraje roli skoro ve třech z pěti případů
včera v 16:51
Češi kvůli drahému bydlení mění plány na děti. U bezdětných párů hraje roli skoro ve třech z pěti případů
Nevyžádané „dickpicy“, práva trans lidí nebo vztahy učitelů a studentek. Jak je na tom Česko s genderovou rovností?
včera v 14:00
Nevyžádané „dickpicy“, práva trans lidí nebo vztahy učitelů a studentek. Jak je na tom Česko s genderovou rovností?
Více