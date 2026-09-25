Na místě je omezený provoz. Proč k nehodě došlo, policisté zjišťují.
V pátek ráno zasahovali policisté a záchranáři u dopravní nehody na Čechově mostě v hlavním městě. Řidička zde ze zatím neznámých příčin vjela na chodník a srazila chodce a chodkyni. Všichni tři měli být dle serveru iDnes cizinci.
Do nemocnice byla převezena i řidička, která při srážce také utrpěla zranění. „V péči máme tři pacienty. Jeden z nich utrpěl závažná vícečetná poranění, momentálně je v umělém spánku a napojen na plicní ventilaci,“ uvedl pro iDnes mluvčí záchranářů Karel Kirs s tím, že je tento pacient v přímém ohrožení života.
„Policisté spolu se ZZSHMP aktuálně zasahují u vážné dopravní nehody, ke které došlo v Praze 1 na Čechově mostě. Řidička s osobním vozidlem z dosud nezjištěné příčiny vjela na chodník, kde se střetla se dvěma chodci. Oba jsou v péči záchranářů,“ uvedla policie na síti X. Zároveň potvrdila, že všichni účastníci nehody byli cizí národnosti.
Zbylí dva zranění byli převezeni do nemocnice s lehkými až středně těžkými zraněními. Proč k nehodě došlo, policie zatím vyšetřuje, na místě je zatím omezený provoz, tramvajová linka číslo 17 jezdí odklonem. Využít ale můžeš autobus 207.