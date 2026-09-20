Ukrajina podnikla masivní útok drony na Moskvu: Dva mrtví, šest zraněných, zničená ropná rafinerie
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Lucie Novotná
dnes 20. září 2026 v 12:02
Čas čtení 0:43

Ukrajina podnikla masivní útok drony na Moskvu: Dva mrtví, šest zraněných, zničená ropná rafinerie

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Ukrajina podnikla masivní útok drony na Moskvu: Dva mrtví, šest zraněných, zničená ropná rafinerie
Zdroj: TASR/AP

V noci ze soboty na neděli proběhl rozsáhlý útok ukrajinských dronů na Moskvu.

Podle moskevského starosty Sergeje Sobjanina sestřelili 450 dronů mířících na hlavní město. Útok označil za „bezprecedentní“, informuje BBC. Mělo jít o zatím vůbec největší útok. Vyžádal si dvě oběti na životech, šest zraněných, poškozenou ropnou rafinerii a několik shořelých domů.

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„Zasažen byl jeden z klíčových podniků ropného průmyslu Ruské federace a logistické zařízení agresora. Jde o miliardy dolarů, které podporují válečnou mašinérii,“ potvrdil Zelenskyj na síti X.

V Rusku se aktuálně konají parlamentní volby, neděle je třetím dnem hlasování. Podle Sobjanina byl ukrajinský útok „pokusem narušit“ je. Kritici volby označují za „nesvobodné, nespravedlivé a netransparentní“. „Nepřítel neuspěl,“ prohlásil Sobjanin ohledně pokusu Ukrajiny zkazit volby.

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Jednou z obětí je 44letá žena v obci Sofjino, která zemřela poté, co dron zasáhl třípatrovou obytnou budovu. Dalších pět lidí zde utrpělo zranění, včetně dvou dětí. Druhým zemřelým je starší muž v okrese Orechovo-Zujevo, usmrtil ho zásah soukromého domu.

Největší moskevské letiště Šeremetěvo cestující varovalo před nočními „dočasnými omezeními“ a na dalším mezinárodním letišti Vnukovo rovnou pozastavili veškeré přílety i odlety. Od nedělního rána letadla opět létají, ovšem některá stále se zpožděním.

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Zdroj: bbc.com, x.com
Náhledový obrázek: TASR/AP
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