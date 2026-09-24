Drony typu Gerbera s doletem 600 kilometrů mají být odpalovány z komerčních lodí maskovaných jako běžná nákladní doprava.
Americká Ústřední zpravodajská služba (CIA) varovala několik evropských států, že Rusko údajně připravuje možné dronové útoky z moře proti Itálii, Francii a Španělsku, informoval španělský deník El Mundo.
Deník uvádí, že některé vlády evropských zemí obdržely podrobnou zprávu vypracovanou po návštěvě šéfa CIA Johna Ratcliffa v Moskvě z konce srpna, která popisuje konkrétní scénář útoku. Při něm by byly bezpilotní letouny vypuštěny z obchodních lodí maskovaných jako běžná komerční doprava.
„Budou používat drony vypouštěné z moře, ukryté v kontejneru na lodi,“ uvedl pro El Mundo nejmenovaný zdroj blízký litevskému ministerstvu obrany. Na základě informací, které shromáždili a o kterých deník informoval, Rusko plánuje do operace nasadit drony typu Gerbera s doletem 600 kilometrů.
Útoky mají ovlivnit volby
Z článku španělského deníku vyplývá, že hlavním cílem ruské operace nebude způsobit výrazné škody. Dron s výbušninou o hmotnosti přibližně čtyř až pěti kilogramů by spíše sloužil k vyřazení letiště z provozu, způsobení požáru, přeletu nad vojenským zařízením nebo k demonstraci síly s tím, že Rusko je schopné zasáhnout cíle i hluboko v evropských oblastech.
Zdroje El Mundo uvádějí, že vlády Španělska, Francie a Itálie byly informovány o tom, že Moskva připravuje možnou operaci s drony proti jedné z těchto zemí. Útoky jsou údajně připravovány v souvislosti s blížícími se volbami, které se v těchto zemích uskuteční v roce 2027, přičemž pravicové politické síly nakloněné Rusku a vystupující proti pomoci Ukrajině tam už nyní získávají podporu.
Více odbornic*odborníků na obranu, které*kteří deník oslovil, tvrdí, že věděli o existenci zprávy CIA, která byla rozeslána několika evropským státům.
Říkají, že logika Kremlu nevychází z geografické blízkosti, ale z politické zranitelnosti. Britský expert Keir Giles, specialista na ruskou vojenskou strategii, pro deník řekl, že Moskva bude hledat „nejslabší místo v Evropě“, přičemž výslovně zmiňuje země jako Španělsko či Británii, které nemají integrované systémy protivzdušné obrany přiměřené tomuto typu hrozby.
Moskva opakovaně tvrdí, že dodávání zbraní, zpravodajských informací a vojenských poradců Ukrajině dělá ze západních zemí účastníky války a legitimní cíle.
Itálie zprávy popírá
Italský ministr obrany Guido Crosetto ve čtvrtek popřel zprávy španělského deníku El Mundo. „Poplach, který dnes ráno vyvolal španělský deník a ve kterém se spekuluje o možných útocích ruských lodí a dronů proti Itálii, Španělsku a Francii, nikomu neprospívá a není potvrzen,“ napsal Crosetto ve svém příspěvku na platformě X.
„Už nyní žijeme v tak těžkých, napjatých časech a nikdo nepotřebuje další přilévání oleje do ohně,“ dodal ministr.
Poslankyně opoziční Demokratické strany (PD) Lia Quartapelleová předtím po zveřejnění zprávy španělského deníku vyzvala italskou vládu, aby zareagovala. „Zprávy o možném ruském dronovém útoku na Itálii si vyžadují okamžité vysvětlení ze strany vlády,“ řekla Quartapelleová.
„Je na těchto zprávách něco pravdivého? Co dělá vláda spolu s ostatními evropskými zeměmi, aby nás ochránila před těmito riziky?“ uvedla politička. Podle zdrojů agentury ANSA italská vláda nedostala žádné varování o možných útocích, prostřednictvím zpravodajských služeb, ani přes diplomatické či vojenské kanály.