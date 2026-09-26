Hromadná otrava ve škole: Pražská hygiena hlásí už přes 300 nakažených a 50 hospitalizovaných se salmonelózou
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Lucie Novotná
dnes 26. září 2026 v 7:39
Čas čtení 0:52

Hromadná otrava ve škole: Pražská hygiena hlásí už přes 300 nakažených a 50 hospitalizovaných se salmonelózou

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Hromadná otrava ve škole: Pražská hygiena hlásí už přes 300 nakažených a 50 hospitalizovaných se salmonelózou
Zdroj: Unsplash / Anton Murygin / volně k užití

Již 363 nakažených eviduje Pražská hygienická stanice v souvislosti s kauzou prošlého jídla na Masarykově základní škole v Újezdu nad Lesy. Dokonce 50 z nich muselo být hospitalizováno v nemocnici. Ukázalo se, že jde o salmonelózu.

Již od pondělí 21. září hygienici řeší případ hromadné nákazy, informují Novinky. Postihla nejen žáky a žákyně školy, ale i zaměstnance a zaměstnankyně a děti z nedalekých mateřských školek Sluníčko a Čentická a také několik seniorů. Do obou školek i seniorům jsou dováženy obědy právě z Masarykovy školní jídelny.

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Na přípravu oběda použili skoro týden prošlá vajíčka

Původcem nákazy měla být prošlá vejce. „Zjištění hygieniků ukázala, že vejce použitá do pokrmu uhlířské špagety měla datum minimální trvanlivosti do 15. září, v kuchyni je však personál zpracoval až 21. září, přičemž provozovatel nedoložil bezpečnost použité potraviny,“ citují Novinky slova mluvčí hygienické stanice.

Případem se začala zabývat i policie, zahájila úkony trestního řízení „kvůli podezření ze spáchání trestné činnosti ohrožování zdraví závadnými potravinami,“ uvedla v prohlášení na síti X v pátek dopoledne. Za čin hrozí až dvouletý trest odnětí svobody.


Základní škola je uzavřená, znovu otevřít by mohla v úterý 29. září. „Po vyhodnocení provedených protiepidemických opatření z našeho pohledu nic nebrání obnovení prezenční výuky,“ řekla tisková mluvčí Hygienické stanice hlavního města Prahy Petra Batók.

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Zdroj: novinky.cz, x.com
Náhledový obrázek: Unsplash / Anton Murygin / volně k užití
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