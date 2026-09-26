Již 363 nakažených eviduje Pražská hygienická stanice v souvislosti s kauzou prošlého jídla na Masarykově základní škole v Újezdu nad Lesy. Dokonce 50 z nich muselo být hospitalizováno v nemocnici. Ukázalo se, že jde o salmonelózu.
Již od pondělí 21. září hygienici řeší případ hromadné nákazy, informují Novinky. Postihla nejen žáky a žákyně školy, ale i zaměstnance a zaměstnankyně a děti z nedalekých mateřských školek Sluníčko a Čentická a také několik seniorů. Do obou školek i seniorům jsou dováženy obědy právě z Masarykovy školní jídelny.
Na přípravu oběda použili skoro týden prošlá vajíčka
Původcem nákazy měla být prošlá vejce. „Zjištění hygieniků ukázala, že vejce použitá do pokrmu uhlířské špagety měla datum minimální trvanlivosti do 15. září, v kuchyni je však personál zpracoval až 21. září, přičemž provozovatel nedoložil bezpečnost použité potraviny,“ citují Novinky slova mluvčí hygienické stanice.
Případem se začala zabývat i policie, zahájila úkony trestního řízení „kvůli podezření ze spáchání trestné činnosti ohrožování zdraví závadnými potravinami,“ uvedla v prohlášení na síti X v pátek dopoledne. Za čin hrozí až dvouletý trest odnětí svobody.
Základní škola je uzavřená, znovu otevřít by mohla v úterý 29. září. „Po vyhodnocení provedených protiepidemických opatření z našeho pohledu nic nebrání obnovení prezenční výuky,“ řekla tisková mluvčí Hygienické stanice hlavního města Prahy Petra Batók.