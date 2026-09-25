Tisíce lidí jsou bez pitné vody. Hygienici v ní našli olovo, týká se to několika obcí u Prahy
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Anna-Marie Vondráková
dnes 25. září 2026 v 12:20
Čas čtení 1:00

Tisíce lidí jsou bez pitné vody. Hygienici v ní našli olovo, týká se to několika obcí u Prahy

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Tisíce lidí jsou bez pitné vody. Hygienici v ní našli olovo, týká se to několika obcí u Prahy
Zdroj: Pexels/Daria Shevtsova/volně k užití

Ve 12 obcích v okolí Odoleny Vody na Prahou hygienici zakázali pít vodu z vodovodů. Podle hygieniků obsahuje nebezpečné množství olova.

Středočeské vodárny nyní provádějí čištění vody, kdy bude opět nezávadná, ale zatím není jisté. Hygienici v ní našli téměř třikrát větší množství olova, než je povolený limit. Voda není vhodná ani na vaření, obyvatelé mohou využívat cisterny. Tam, kde nejsou, musí sáhnout po balené vodě. Informuje o tom Česká televize.

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Čtvrteční testy podle České televize ve vodě naměřily 24,4 až 29,5 mikrogramu olova na litr, limit je přitom jen 10 mikrogramů. Voda není pitná v Hošticích, Husinci, Klíčanech, Klecanech, Máslovicích, Odoleně Vodě, Postřižíně, Řeži, Sedlci, Větrušicích, Vodochodech a Zdibech.

„Pokud expozice není dlouhodobá a člověk je zdravý, nemělo by mu to způsobit závažné zdravotní potíže. Jde spíše o ohrožené skupiny, například kojence, těhotné ženy a podobně,“ popsala mluvčí středočeských hygieniků Dana Šalamunová. Zasaženo je přes pět tisíc vodovodních přípojek. Bez pitné vody je tak podle odhadů zhruba 15 tisíc lidí.

Obce se snaží obyvatelům vodu zajistit. Některé nakoupily balené vody, které rozváží primárně seniorům, jinde přivezli cisterny. Provoz škol ani školek zatím nikde omezen nebyl, děti si však musí přinést vlastní balenou vodu a v jídelnách se nevaří.

Podle vodáren jde pravděpodobně o externí zdroj kontaminace, jelikož měření v polovině září ještě žádnou kontaminaci neodhalilo, uvádí Seznam Zprávy. Podáno tak už bylo trestní oznámení na neznámého pachatele. Generální ředitel podniku Jakub Hanzl dle České televize dodal, že nepředpokládá, že by „někdo vylil“ do vody „sud s olovem“, ale jde o řešení situace.

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Zdroj: ceskatelevize.cz, seznamzpravy.cz, irozhlas.cz
Náhledový obrázek: Pexels.com/Daria Shevtsova
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