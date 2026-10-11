Nejtěsnější volební klání se letos odehrálo na Vysočině
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dnes 11. října 2026 v 10:45
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Nejtěsnější volební klání se letos odehrálo na Vysočině

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volby, lístek Zdroj: WIKIMEDIA COMMONS/PALU/VOLNĚ K POUŽITÍ
volby, lístek Zdroj: WIKIMEDIA COMMONS/PALU/VOLNĚ K POUŽITÍ

Nejtěsnější klání se letos odehrálo na Vysočině. Souboj o druhé, a tedy postupové místo totiž rozhodl jediný hlas. Postup do druhého kola jen těsně utekl žďárskému ortopedovi a členovi ODS Radku Černému. O jeden hlas ho porazil nynější lidovecký senátor Josef Klement .

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