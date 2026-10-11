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Nejtěsnější volební klání se letos odehrálo na Vysočině
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Zdroj: WIKIMEDIA COMMONS/PALU/VOLNĚ K POUŽITÍ
Zdroj: WIKIMEDIA COMMONS/PALU/VOLNĚ K POUŽITÍ
Nejtěsnější klání se letos odehrálo na Vysočině. Souboj o druhé, a tedy postupové místo totiž rozhodl jediný hlas. Postup do druhého kola jen těsně utekl žďárskému ortopedovi a členovi ODS Radku Černému. O jeden hlas ho porazil nynější lidovecký senátor Josef Klement .
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Náhledový obrázek: Wikimedia Commons/Palu/volně k použití
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