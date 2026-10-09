Podle zjištění Deníku N a Seznam Zpráv se prezident nakonec rozhodl voleb zúčastnit.
Petr Pavel v posledních dnech čelil velké kritice ze strany politiků a veřejnosti kvůli svému rozhodnutí místo voleb odjet na soukromou dovolenou. Zdá se ale, že si své rozhodnutí rozmyslel. Volit měl podle Deníku N a Seznam Zpráv v Černoučku.
Svou dovolenou v Maroku tak o 10 dní zkrátil. Zpět do funkce se totiž měl původně vrátit až 19. října. Zda se do severní Afriky ještě vrátí, nebo už zůstane v České republice, zatím hlava státu neprozradila. Kancelář prezidenta republiky zatím ani oficiálně nepotvrdila, že se prezident nakonec voleb zúčastní.
Vrchní velitel ozbrojených sil čelil v posledních dnech silné kritice poté, co oznámil, že se komunálních voleb v obci Černouček nezúčastní. Ministr zahraničních věcí Petr Macinka (Motoristé sobě) dokonce vyrazil do místa prezidentova bydliště, aby se zeptal místních, co si o jeho rozhodnutí myslí.
Prezident volil v Černoučku
Podle Seznam Zpráv prezident krátce po třetí hodině odpoledne dorazil do volební místnosti v Černoučku a hodil svůj hlas do urny. „Vždycky jsem zdůrazňoval, že jsem volby považoval za mimořádně důležité,“ řekl prezident bezprostředně po odvolení. „Prezident jako první by měl jít příkladem. Když jsem odjel na dovolenou, tak jsem říkal, že mě to trápí a trápilo mě to celou dobu,“ dodal.
Svůj odjezd na dovolenou považuje za chybu v úsudku ale podotkl, že „chyby děláme všichni, i prezidenti“. Petr Pavel následně dodal, že je rád, že nakonec k volbám dorazil a dal najevo všem, že mají jít taky. Kritika, která se jeho směrem snesla, se k němu prý dostala. „Z části jsem ji vnímal jako oprávněnou, z části je to trochu hysterie.“