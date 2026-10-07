Útok nožem ve škole v Polsku: 19letý student zranil děti i dospělé

Středeční vyučování na odborné škole ve městě Ostrolenka v Polsku se změnilo v drama.
Nejméně osm lidí, z toho pět dětí a tři dospělí, utrpělo zranění při středečním útoku nožem na odborné škole v polské Ostrolence severně od Varšavy. Na místě zasahují záchranáři, hasiči, psychologové i policie, která zadržela podezřelého 19letého žáka školy. Informuje o tom varšavský zpravodaj TASR podle portálů eOstroleka, Interia a TVN24.
„Byla nařízena částečná evakuace budovy. Někteří žáci se však zamkli ve svých třídách, aby se bránili před útočníkem,“ řekl mluvčí místních hasičů Adrian Stupski pro Polsat News.
Na základě nařízení primátora Pawla Niewiadomského byly všechny školy ve městě uzavřeny. „Situace je pod kontrolou. Na místě zasahují příslušné složky, které provádějí úkony s cílem zajistit bezpečnost a důkladně objasnit všechny okolnosti události,“ uvedl Niewiadomski.
Ohrožení života vyloučili
Primátor dodal, že podle jeho informací není žádná ze zraněných osob v ohrožení života. Zároveň požádal veřejnost, aby zachovala klid a nešířila neověřené informace.
Zdůraznil, že ve městě bude dostupná psychologická pomoc, přičemž zvláštní pozornost chtějí věnovat žákům vystaveným silnému stresu. „Bezpečnost dětí a mládeže je pro mě naprostou prioritou. Budeme spolupracovat s jednotlivými složkami a přijímat všechna potřebná opatření, abychom zajistili bezpečnost v našich školách,“ doplnil.