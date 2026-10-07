Útok nožem ve škole v Polsku: 19letý student zranil děti i dospělé
0
0
0
TASR/refresher.sk
dnes 7. října 2026 v 14:55
Čas čtení 0:43

Útok nožem ve škole v Polsku: 19letý student zranil děti i dospělé

Diskutovat
Uložit Uložené
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a uložit článek.
Přihlásit se
Zrušit
Nepodařilo se uložit změny. Zkus se nově přihlásit a zopakovat akci.

V případě že problémy přetrvávají, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Útok nožem ve škole v Polsku: 19letý student zranil děti i dospělé
Zdroj: Wikimedia Commons/Guillaume.G/volně k užití

Středeční vyučování na odborné škole ve městě Ostrolenka v Polsku se změnilo v drama.

Nejméně osm lidí, z toho pět dětí a tři dospělí, utrpělo zranění při středečním útoku nožem na odborné škole v polské Ostrolence severně od Varšavy. Na místě zasahují záchranáři, hasiči, psychologové i policie, která zadržela podezřelého 19letého žáka školy. Informuje o tom varšavský zpravodaj TASR podle portálů eOstroleka, Interia a TVN24.

„Byla nařízena částečná evakuace budovy. Někteří žáci se však zamkli ve svých třídách, aby se bránili před útočníkem,“ řekl mluvčí místních hasičů Adrian Stupski pro Polsat News.

Na základě nařízení primátora Pawla Niewiadomského byly všechny školy ve městě uzavřeny. „Situace je pod kontrolou. Na místě zasahují příslušné složky, které provádějí úkony s cílem zajistit bezpečnost a důkladně objasnit všechny okolnosti události,“ uvedl Niewiadomski.

Ohrožení života vyloučili

Primátor dodal, že podle jeho informací není žádná ze zraněných osob v ohrožení života. Zároveň požádal veřejnost, aby zachovala klid a nešířila neověřené informace.
Zdůraznil, že ve městě bude dostupná psychologická pomoc, přičemž zvláštní pozornost chtějí věnovat žákům vystaveným silnému stresu. „Bezpečnost dětí a mládeže je pro mě naprostou prioritou. Budeme spolupracovat s jednotlivými složkami a přijímat všechna potřebná opatření, abychom zajistili bezpečnost v našich školách,“ doplnil.

7. října 2026 v 15:55 Čas čtení 1:28 Šíří se zprávy o druhém nakaženém morem. WHO žádá Rusko o informace Šíří se zprávy o druhém nakaženém morem. WHO žádá Rusko o informace
3. října 2026 v 16:00 Čas čtení 0:00 Studenti v ulicích Francie: Stovky zatčených a masivní studentské protesty Studenti v ulicích Francie: Stovky zatčených a masivní studentské protesty
7. října 2026 v 10:45 Čas čtení 1:53 Svázanému kačerovi dávají alkohol a přetahují se o něj. Aktivisti podali trestní oznámení Svázanému kačerovi dávají alkohol a přetahují se o něj. Aktivisti podali trestní oznámení
Doporučil bys článek ostatním?
0
Upozornit na chybu - pokud spatřuješ v článku nedostatek nebo máš připomínky, dej nám vědět.
Uložit Uložené
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a uložit článek.
Přihlásit se
Zrušit
Nepodařilo se uložit změny. Zkus se nově přihlásit a zopakovat akci.

V případě že problémy přetrvávají, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Zdroj: refresher.sk
Doporučil/a: TASR/refresher.sk
Co si o článku myslíš?
Přihlas se a dej vědět do komentáře!
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
0 komentářů
Seřadit od
nejoblíbenějších
nejnovějších
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a přidat komentář.
Přihlásit se
Zrušit
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a ohodnotit komentář.
Přihlásit se
Zrušit
Abys mohl přidat komentář, musíš mít aktivní členství Refresher Club.
Členství
Zrušit
Komentář, který si přidal, vidíš zatím jen ty. Pro zobrazení komentářů ostatním uživatelům je třeba ověřit tvůj účet.
Ověřit účet
Zrušit
Opravdu chceš odstranit svůj komentář?
Odstranit
Zrušit
Opravdu chceš zablokovat tento komentář?
Zablokovat
Zrušit
Opravdu chceš odblokovat tento komentář?
Odblokovat
Zrušit
Opravdu chceš nahlásit tento komentář?
Nahlásit
Zrušit
Děkujeme, komentář byl nahlášen.
OK
OK
Související témata:
Zahraničí Polsko
Nejčtenější
4 hodiny
24 hodin
7 dní
3
dnes v 10:45
Svázanému kačerovi dávají alkohol a přetahují se o něj. Aktivisti podali trestní oznámení
Svázanému kačerovi dávají alkohol a přetahují se o něj. Aktivisti podali trestní oznámení
dnes v 14:09
Macinka zakázal zaměstnancům ministerstva zahraničí mluvit s pracovníky ČT
Macinka zakázal zaměstnancům ministerstva zahraničí mluvit s pracovníky ČT
dnes v 07:00
NÁVOD: Jak správně volit v komunálních volbách a na co si dát pozor? Spousta lidí chybuje
NÁVOD: Jak správně volit v komunálních volbách a na co si dát pozor? Spousta lidí chybuje
před 2 hodinami
Šíří se zprávy o druhém nakaženém morem. WHO žádá Rusko o informace
Šíří se zprávy o druhém nakaženém morem. WHO žádá Rusko o informace
dnes v 11:46
Trump brání mezinárodní komisi v provádění dohledu nad volbami do Kongresu
Trump brání mezinárodní komisi v provádění dohledu nad volbami do Kongresu
3
dnes v 10:45
Svázanému kačerovi dávají alkohol a přetahují se o něj. Aktivisti podali trestní oznámení
Svázanému kačerovi dávají alkohol a přetahují se o něj. Aktivisti podali trestní oznámení
dnes v 07:00
NÁVOD: Jak správně volit v komunálních volbách a na co si dát pozor? Spousta lidí chybuje
NÁVOD: Jak správně volit v komunálních volbách a na co si dát pozor? Spousta lidí chybuje
dnes v 14:09
Macinka zakázal zaměstnancům ministerstva zahraničí mluvit s pracovníky ČT
Macinka zakázal zaměstnancům ministerstva zahraničí mluvit s pracovníky ČT
dnes v 09:30
Christa Pike je po nezdařeném trestu smrti při vědomí a schopna mluvit
Christa Pike je po nezdařeném trestu smrti při vědomí a schopna mluvit
dnes v 11:46
Trump brání mezinárodní komisi v provádění dohledu nad volbami do Kongresu
Trump brání mezinárodní komisi v provádění dohledu nad volbami do Kongresu
dnes v 07:00
NÁVOD: Jak správně volit v komunálních volbách a na co si dát pozor? Spousta lidí chybuje
NÁVOD: Jak správně volit v komunálních volbách a na co si dát pozor? Spousta lidí chybuje
3
dnes v 10:45
Svázanému kačerovi dávají alkohol a přetahují se o něj. Aktivisti podali trestní oznámení
Svázanému kačerovi dávají alkohol a přetahují se o něj. Aktivisti podali trestní oznámení
2. 10. 2026 10:50
Ohnutá jehla a sedm vpichů. Christa Pike je v kritickém stavu, obhájce prozradil detaily o nezdařené popravě
Ohnutá jehla a sedm vpichů. Christa Pike je v kritickém stavu, obhájce prozradil detaily o nezdařené popravě
2. 10. 2026 14:11
Policie potvrdila, že tělo ženy nalezené u skládky ve Frýdku-Místku patří měsíc pohřešované matce dvou dětí
Policie potvrdila, že tělo ženy nalezené u skládky ve Frýdku-Místku patří měsíc pohřešované matce dvou dětí
30. 9. 2026 10:00
„Byla to láska na první pohled.“ Češi proměnili více než 100 let starou školu Gruň v Beskydech v kouzelné útočiště
„Byla to láska na první pohled.“ Češi proměnili více než 100 let starou školu Gruň v Beskydech v kouzelné útočiště
Lifestyle news
Vinted přichází s novými podmínkami. Upřesňujeme, jak je to s bany a hlášením finančáku
před 2 hodinami
S HBO Max, jak ho znáš, se můžeš rozloučit. Bude se znovu přejmenovávat?
před 3 hodinami
Transformeři se vracejí ke kořenům. Michael Bay i Steven Spielberg jsou zpět
před 3 hodinami
Franta Prachař vydává své první EP. Kdy se ho dočkáš?
dnes v 13:30
Produkce obvinila účastníka Love Islandu z podvodu. Vše měl dopředu promyšlené, nepřišel si pro lásku, ale jen pro výhru
dnes v 10:30
Vůně, která hovoří česky i japonsky. Pigmentario Aereo od umělkyně Michaely Fenkl spojuje kultury
dnes v 08:01
Tyler Duden nahrál novou hudbu, po nařízeném pobytu na psychiatrii se vrací jako Mladý Kočár
včera v 15:00
Zahraničí Všechno
Christa Pike je po nezdařeném trestu smrti při vědomí a schopna mluvit
dnes v 09:30
Christa Pike je po nezdařeném trestu smrti při vědomí a schopna mluvit
Případ nezdařeného pokusu o popravu odsouzené Christy Pike pokračuje. Podle právníků je žena po převozu do nemocnice, ke kterému došlo minulý týden, momentálně při vědomí a je schopna mluvit. Její prognóza je ale nejasná.
Kostým připomínal uniformu z koncentračního tábora. Zara ho stáhla, podobný přešlap neřeší poprvé
včera v 12:30
Kostým připomínal uniformu z koncentračního tábora. Zara ho stáhla, podobný přešlap neřeší poprvé
Šíří se zprávy o druhém nakaženém morem. WHO žádá Rusko o informace
před 2 hodinami
Šíří se zprávy o druhém nakaženém morem. WHO žádá Rusko o informace
„Mým snem bylo narazit do letiště.“ Kopilot útok plánoval už dlouho, píšou média
před 2 dny
„Mým snem bylo narazit do letiště.“ Kopilot útok plánoval už dlouho, píšou média
Matka útočníka ze slovenské školy skončila ve vazbě. Měla vyhrožovat dětem i ředitelce
před 3 dny
Matka útočníka ze slovenské školy skončila ve vazbě. Měla vyhrožovat dětem i ředitelce
Trump brání mezinárodní komisi v provádění dohledu nad volbami do Kongresu
dnes v 11:46
Trump brání mezinárodní komisi v provádění dohledu nad volbami do Kongresu
Zahraničí Všechno
Christa Pike je po nezdařeném trestu smrti při vědomí a schopna mluvit
dnes v 09:30
Christa Pike je po nezdařeném trestu smrti při vědomí a schopna mluvit
před 3 hodinami
Útok nožem ve škole v Polsku: 19letý student zranil děti i dospělé
včera v 12:30
Kostým připomínal uniformu z koncentračního tábora. Zara ho stáhla, podobný přešlap neřeší poprvé
Ekonomika Všechno
10 největších red flags u spolubydlících. Tyhle varovné signály radši neignoruj
20. 9. 2026 7:00
10 největších red flags u spolubydlících. Tyhle varovné signály radši neignoruj
19. 8. 2026 10:30
Jak bydlet ve vlastním, když nemáš miliony: Těchto pět dostupnějších řešení stojí podle odbornice za zvážení
8. 9. 2026 11:30
Chceš bydlet ve vlastním? Na tohle se připrav, než začneš hledat byt nebo dům
Politika Všechno
Mimozemšťané, stánek s kebabem i nejhorší songy. Vybrali jsme největší bizáry letošních voleb
před 2 dny
Mimozemšťané, stánek s kebabem i nejhorší songy. Vybrali jsme největší bizáry letošních voleb
dnes v 11:46
Trump brání mezinárodní komisi v provádění dohledu nad volbami do Kongresu
dnes v 12:50
První dáma okomentovala termín voleb: „Chceme-li účast, vytvořme pro ni podmínky“

Nejnovější

Zpravodajství
Lifestyle
Starosta francouzského města se zastal protestujících
před hodinou
Starosta francouzského města se zastal protestujících
Francouzský starosta chránil studenstvo na protestu. Policie proti němu použila slzný plyn
Svázanému kačerovi dávají alkohol a přetahují se o něj. Aktivisti podali trestní oznámení
3
dnes v 10:45
Svázanému kačerovi dávají alkohol a přetahují se o něj. Aktivisti podali trestní oznámení
Sady Bratří Čapků
dnes v 07:45
Sady Bratří Čapků
NÁVOD: Jak správně volit v komunálních volbách a na co si dát pozor? Spousta lidí chybuje
dnes v 07:00
NÁVOD: Jak správně volit v komunálních volbách a na co si dát pozor? Spousta lidí chybuje
Podívej se, jak vypadají komunální volby v číslech
včera v 16:30
Podívej se, jak vypadají komunální volby v číslech
Více