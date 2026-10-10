Smrt důchodkyně vyvolala ve Španělsku masové protesty. Premiér vyhlásil předčasné volby
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Anna-Marie Vondráková
dnes 10. října 2026 v 9:00
Čas čtení 2:00

Smrt důchodkyně vyvolala ve Španělsku masové protesty. Premiér vyhlásil předčasné volby

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Smrt důchodkyně vyvolala ve Španělsku masové protesty. Premiér vyhlásil předčasné volby
Zdroj: Refresher/Lucie Novotná

Španělskem nyní otřásají demonstrace i kampaně k blížícím se volbám. Situaci nám popsala naše redaktorka přímo z místa.

Sedmaosmdesátiletá Maricarmen, kterou úřady kvůli dluhům na nájemném násilím vystěhovaly z jejího madridského bytu, zemřela v nemocnici. A její příběh zafungoval jako rozbuška. Španělsko se noří do obřích protestů a stávek namířených proti neúnosné bytové krizi. Lidé obsazují náměstí a situace už vyústila i v pád vlády.

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Důchodkyně žila ve svém bytě v Madridu neuvěřitelných 70 let. Její situace se však stala bezvýchodnou ve chvíli, kdy už nedokázala pokrýt náklady na bydlení. Přestože šlo o velmi zranitelnou osobu ve vysokém věku, úřady přistoupily k tvrdému kroku a ženu za asistence policie z jejího domova násilím vystěhovaly. Extrémní stres a zhoršení zdravotního stavu si vybraly svou daň a seniorka ve čtvrtek nemocnici zemřela.

Její osud se okamžitě stal symbolem frustrace statisíců Španělů a Španělek, kteří dlouhodobě čelí raketově rostoucím cenám nájmů a nedostupnosti bydlení. Lidé odmítají situaci dále tolerovat a po celé zemi vypukly mohutné protesty.

Sama Maricarmen ještě po dobu své hospitalizace demonstrace podporovala. „Chtěla bych tam být s vámi, připojit se k vašemu táboru a vašemu boji, ale nemám to štěstí. Proto vás odsud všechny vyzývám k odvaze,“ prohlásila ve videu na sociálních sítích.

Stanová městečka i zrušené oslavy

Demonstranti ve velkém obsazují hlavní náměstí španělských měst, kde staví stany a odmítají odejít. Situace je vyhrocená například ve Valencii, třetím největším městě Španělska, kde dění popsala i naše redaktorka.

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„Celé náměstí je obklopené stany a lidi tam stanují už několik dní, ze všech stran to hlídá policie,“ popisuje přímo z centra dění Lucie Novotná. Podle jejích informací se dav organizuje a chrání. „Má tam být asi 1 500 lidí, většina na sobě měla masky nebo roušky,“ přiblížila.

Protesty navíc začaly paralyzovat běžný chod měst a kulturní život. „Dneska je tu ve Valencii státní svátek a měly být velké oslavy, ale část toho programu se musela na poslední chvíli právě kvůli protestům zrušit, jde o nařízení vlády,“ dodala.

Změna pro Španělsko

Nedaleko madridského bytu, kde Maricarmen žila, začal okamžitě vznikat improvizovaný památník, u kterého se zastavují davy lidí. Zapalují svíčky a zanechávají vzkazy jako „Tvořila jsi historii, Maricarmen“ nebo „Děkujeme, že jsi změnila Španělsko“.

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Ve čtvrtek večer se v Madridu uskutečnil pamětní pochod organizovaný madridským sdružením nájemníků, kterého se zúčastnilo zhruba 20 tisíc lidí. Vyráželi z hlavního protestního stanového městečka na náměstí Puerta del Sol a mířili přímo k bytu zesnulé seniorky.

Lidé cítí obrovskou beznaděj spojenou s nedostatkem ochrany pro běžné obyvatele. „Jsme tu, protože si myslím, že smrt Maricarmen ukazuje, jak instituce dokážou zabít člověka tím, že se o něj nedokážou postarat,“ uvedla pro The Guardian na místě jedna z účastnic protestů s transparentem. „Kdyby lidé měli větší ochranu než investoři, tohle by se nestalo.“

Politické zemětřesení

Tlak ulice a obrovská vlna nevole nezůstaly bez odezvy v nejvyšších patrech politiky. Bytová krize, dovedená do extrému tragickým úmrtím vystěhované seniorky, vyvolala tvrdé politické turbulence. Španělský premiér Pedro Sánchez pod tíhou situace a celonárodních stávek už oznámil vyhlášení předčasných voleb. Španělsko tak nyní čekají nejen dny sociálních nepokojů, ale i vyhrocená předvolební kampaň, ve které bude právo na důstojné bydlení naprosto zásadním tématem.

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Zdroj: seznamzpravy.cz, seznamzpravy.cz, novinky.cz, hn.cz, theguardian.com, latimes.com, bbc.com
Náhledový obrázek: Refresher/Lucie Novotná
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