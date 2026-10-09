„V Českých Budějovicích by chtěl žít každý,“ napsal ve své hře Jára Cimrman. Souhlasí s tím dnešní obyvatelé?

„Kam jinam jít. Budějovice jsou lepší než Praha, tam se mi nelíbilo,“ popsala Anička v naší anketě.
Souhlasil s ní i Lukáš, podle kterého je hlavní výhodou Jihočeského kraje hlavně hezká příroda. „Určitě je to nejlepší místo k žití, bydlí tu poměrně málo lidí na to, jak je Jihočeský kraj rozlehlý,“ vysvětlil. Někteří mladí lidé měli ale jiný názor. „Znám určitě lepší místa k žití, ale je to tu fajn, nestěžuju si. Byl jsem ale třeba v Tokiu a tam se mi líbilo víc,“ uvedl Augustín a dodal, že třeba v Praze jsou podle něj lepší příležitosti ke studiu.